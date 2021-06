Ce que Jurgen Klopp et Kylian Mbappe ont dit l’un de l’autre alors que Liverpool « enquête » sur la star du Paris Saint-Germain au milieu des liens de transfert vers Kingsley Coman

in

Les liens de transfert de Liverpool vers Kylian Mbappe ont réapparu.

Les Reds se seraient renseignés sur la disponibilité de l’attaquant du Paris Saint-Germain et de la France, qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

.

Le joueur de 22 ans n’a pas encore signé de nouveau contrat avec le PSG

Mbappe est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde avec 107 buts en 148 matches de championnat pour Monaco et son employeur actuel, le PSG.

Mais avec son contrat à court et le joueur désireux d’ajouter une Ligue des champions à son armoire à trophées, tout pourrait arriver à l’avenir.

Il est lié à un transfert d’argent à Liverpool au cours des 18 derniers mois et, à différents moments, toutes les parties ont eu leur mot à dire.

Ici, talkSPORT.com a examiné les tenants et aboutissants d’un éventuel méga-transfert.

.

Mbappe n’a pas été à son meilleur niveau à l’Euro 2020 mais il est toujours l’un des plus grands talents d’Europe Ce que Jurgen Klopp a dit

En 2019, interrogé sur les rumeurs de Mbappe, il a déclaré: “Acheter ce calibre de joueur est difficile. Je ne vois aucun club pour le moment qui puisse acheter Kylian Mbappe au PSG.

« Je ne vois aucun club, c’est comme ça. Et nous sommes impliqués dans les clubs qui ne peuvent pas le faire. C’est aussi facile que ça.

“D’accord, d’un point de vue sportif, il n’y a pas beaucoup de raisons de ne pas le signer. Quel joueur il est.

«Mais c’est une question d’argent, bien sûr. Aucune chance. Absolument aucune chance.

“Désolé d’avoir tué cette histoire.”

.

Klopp insiste sur le fait que Liverpool ne peut pas se permettre un joueur comme Mbappe

Et encore une fois, en mai, Klopp a minimisé les chances que Liverpool dépense gros sur le marché des transferts estival en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré : « Le marché sera vraiment étrange.

“J’entends beaucoup parler de gros mouvements d’argent, est-ce que Mbappe va ou non, [Erling] Haaland, [Jadon] Sancho, ce genre de choses.

“Je ne vois pas cela se produire beaucoup cet été parce que le monde du football n’est toujours pas au même endroit qu’avant.”

.

Klopp serait un homme heureux s’il pouvait signer Mbappe Ce que Paris Saint-Germain a dit

Malgré l’insistance de Klopp sur l’incapacité de Liverpool à signer Mbappe, le média espagnol Marca affirme que le club s’est enquis de sa disponibilité.

Le rapport indique que l’enquête est plus dans l’espoir que dans l’attente d’un accord qui pourrait être possible.

Dans une récente interview avec L’Equipe, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a insisté sur le fait que Mbappe, qui a coûté 163 millions de livres sterling aux géants français en 2018, ne va nulle part.

Il a déclaré : “Je serai très clair : Kylian Mbappe va rester au PSG, nous ne le vendrons jamais, et il ne partira jamais gratuitement.”

Cela semblait un peu plus désespéré que sa déclaration précédente en mai, où il avait déclaré : « Pour moi, Kylian est un joueur du PSG et il continuera d’être un joueur du PSG.

« Mbappé est français et parisien. Il a un contrat et veut rester à 100 %.

.

Mbappe est actuellement avec l’équipe de France à l’Euro 2020 et n’a pas encore marqué Ce que Kylian Mbappe a dit

Plus tôt ce mois-ci, Mbappe a admis qu’il “n’avait pas encore de réponse” concernant une décision sur son avenir.

Mais il ne fait aucun doute que le joueur de 22 ans est un grand fan de la façon dont Liverpool joue.

S’exprimant en mai 2020 avec Liverpool sur le point de remporter un tout premier titre de Premier League, Mbappe a qualifié les Reds de “machine”.

Il a déclaré : « Cette saison, Liverpool a été une machine en Premier League.

«Ils ont rendu la victoire facile, mais la vérité est que ce n’est jamais facile.

« Les performances comme celles qu’elles ont eues n’arrivent pas tout seul.

“Être aussi impitoyable qu’ils l’ont été viendrait de beaucoup de travail acharné à l’entraînement et d’avoir un très bon manager.”

.

La superstar Mbappe participe à son tout premier championnat d’Europe en ce moment Liverpool pourrait-il signer Mbappe?

Toute décision de signer la star française verrait au moins l’un des Mohamed Salah ou Sadio Mane quitter le club, car les trois n’est pas possible.

Ils ont tous les deux maintenant 29 ans et pourraient ne pas être en mesure de récupérer le type de frais dont les Reds auront besoin pour financer un déménagement pour Mbappe.

Mais, se débarrasser de l’ensemble des salaires est essentiel si Mbappe doit arriver.

Il reste cependant peu probable que cet accord puisse arriver de si tôt.

Au lieu de cela, le média allemand Sport1 a déclaré que les Reds avaient ouvert des pourparlers avec les représentants de Kingsley Coman sur un transfert du Bayern Munich à Anfield.

.

Coman, qui a remporté 31 sélections pour la France, a remporté des titres de champion en Allemagne, en Italie et dans son pays natal

L’ailier de 25 ans est en fin de contrat l’année prochaine et pourrait partir pour environ 43 millions de livres sterling cet été.

Coman serait une alternative beaucoup moins chère à Mbappe et constituerait une solide concurrence pour Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota dans les positions avancées.