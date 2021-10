Ce que Kawhi Leonard pense vraiment des Raptors de Toronto

Le mariage de courte durée de Kawhi Leonard avec les Raptors de Toronto s’est terminé d’une manière mutuellement bénéfique pour toutes les parties. Il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue. La franchise a remporté son seul championnat NBA.

C’était gagnant-gagnant pour tout le monde sauf DeMar DeRozan.

Cela dit, au cours des dernières années, beaucoup se sont demandé à quel point Leonard avait vraiment apprécié son temps avec les Raptors.

La semaine dernière, Drake a rejoint le stand de diffusion pour un match préparatoire entre les Raptors et les Houston Rockets.

Au micro, il a partagé quelques détails intéressants concernant les véritables sentiments de Leonard pour la ville de Toronto.

« Je vais vous dire honnêtement une chose à propos de Kawhi que je pourrais dire aux gens, chaque fois que je le vois, il exprime la plus grande gratitude et dit toujours à quel point les fans et la ville lui manquent », a déclaré Drake. « Donc, vous savez que c’est mon gars, honnêtement, il est vraiment reconnaissant pour le temps qu’il a passé ici. »

En plus de les mener à un titre NBA, le temps de Leonard avec les Raptors a également produit l’une des histoires de vengeance les plus hilarantes de l’histoire du sport. La façon épique dont Masai Ujiri a réveillé Leonard à 5 heures du matin tous les jours après sa décision de quitter Toronto restera à jamais gravée dans le Temple de la renommée de la mesquinerie.

Il est bon de savoir que, même si Leonard n’en parle peut-être pas beaucoup, il se souvient vraiment de sa seule saison à Toronto avec tendresse. Son maillot y sera retiré un jour, et clairement le respect est réciproque.

