Ce que Kieran Tierney faisait après la victoire d’Arsenal sur West Brom est exactement la raison pour laquelle tant de fans le voient comme un futur capitaine

Cette saison a été misérable pour Arsenal, mais Kieran Tierney offre l’espoir aux fans qu’il y aura des temps meilleurs à venir.

Peu importe qui vous soutenez, il est impossible de ne pas aimer l’arrière latéral écossais. Le gars fait toujours ses courses chez Tesco malgré son salaire de 75 000 £ par semaine!

Tierney a joué pendant la dernière demi-heure de la victoire d’Arsenal sur West Brom mais la greffe ne s’est pas arrêtée après le coup de sifflet final

Mais ce qui l’a vraiment apprécié auprès des fans, c’est son engagement inébranlable envers la cause d’Arsenal, quelle que soit l’heure de la journée… et la météo.

Tierney n’a fait une apparition que lors de la victoire des Gunners sur West Brom dimanche alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au genou, mais il a quand même fait un grand changement même après le coup de sifflet final.

L’expert de BT Sport, Joe Cole, a révélé que Tierney avait passé quelques minutes à pratiquer ses croix pendant un échauffement sur le gazon de l’Emirates Stadium.

“Mention rapide Tierney est venu ici après avoir joué 30 minutes et il pratiquait sa traversée, vous savez”, a déclaré Cole.

Tierney est un exemple pour tous les jeunes joueurs

«Nous parlons des personnages dont Arsenal a besoin, beaucoup de fans d’Arsenal l’ont appelé à être capitaine de ce club.

«Faire ça quand on revient de blessure, ça me montre qu’il a le doigt sur le pouls et cette envie de faire avancer ce club, c’est un point positif.»

Et peu de fans d’Arsenal seraient en désaccord avec l’idée de faire de Tierney leur prochain capitaine.