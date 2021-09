Plus tôt cette semaine, Younes Bendjima, un autre des ex de Kourtney Kardashian, a profité de son histoire Instagram pour partager un message direct d’un compte qui semble correspondre au pseudonyme de Scott Disick. Dans le message, Disick semble jeter de l’ombre sur le PDA cohérent entre son ex et son nouvel amour. Pour le moment, Disick n’a fourni aucune réponse à l’allégation de Bendjima.