Ce que Kylie Jenner a dit à propos de la maternité et du fait de donner à Stormi un frère ou une sœur

Kylie Jenner Baby n°2 : tous les indices de grossesse !

Si vous avez suivi les Kardashian-Jenners, vous le saurez Kylie Jenner est enceinte d’elle et Travis Scottest le deuxième enfant.

Ce qui veut dire leur fille, Webster Stormi, 3 ans, va devenir grande soeur !

Ni Kylie, 24 ans, ni Travis, 30 ans, n’ont commenté leur arrivée prochaine et les deux sont restés hors des projecteurs ces derniers mois. Mais plusieurs sources ont confirmé la grossesse de la star de télé-réalité à E! Nouvelles. Le sexe du nouveau bébé du couple n’a pas été divulgué.

Stormi et Kylie, qui sont devenues célèbres en tant qu’enfant membre de la distribution de sa famille E! l’émission de téléréalité Keeping Up With the Kardashians, ont grandi aux yeux du public. La fière maman partage souvent d’adorables photos et vidéos d’elle et de la petite fille de Travis sur les réseaux sociaux.

Kylie a parlé des aspects de la maternité sur les réseaux sociaux et dans des interviews à la presse. Et quelques mois seulement après la naissance de Stormi, la star de télé-réalité a parfois parlé de son désir d’avoir un autre bébé.