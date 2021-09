Ce que Kyrie Irving et Andrew Wiggins peuvent perdre s’ils ne sont pas vaccinés

La vaccination de plusieurs joueurs de renom est devenue la plus grande histoire de la NBA au début d’une nouvelle saison. Alors que les rapports estiment que 90 pour cent des joueurs de la NBA sont vaccinés contre Covid-19, une minorité de joueurs qui n’ont pas encore reçu le vaccin ont fait la une des journaux pour leurs commentaires curieux sur la réception du vaccin alors que les camps d’entraînement s’ouvraient plus tôt cette semaine.

Ne pas se faire vacciner aura de plus grandes conséquences pour certains joueurs réticents de la NBA que pour d’autres en fonction de leurs marchés nationaux. New York et San Francisco ont tous deux des mandats municipaux qui obligeraient les athlètes à être vaccinés pour jouer à domicile. Cela a un impact direct sur les New York Knicks, les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors. Cela n’a pas d’impact sur les joueurs en visite car les deux villes ont des exemptions pour les équipes de l’extérieur qui viennent jouer des matchs à l’extérieur.

La star des Nets Kyrie Irving et l’attaquant des Warriors Andrew Wiggins sont deux joueurs qui ont refusé de commenter leur statut vaccinal lors de la journée des médias. Wiggins n’est apparemment pas vacciné et a déjà demandé et s’est vu refuser une exemption religieuse du vaccin. Irving a également évité les questions sur son statut de vaccination lors de la journée des médias, et il y a eu des spéculations selon lesquelles il n’est pas vacciné après une récente histoire de Rolling Stone qui a examiné ses goûts sur les réseaux sociaux et a parlé à sa tante. Les Knicks, quant à eux, sont entièrement vaccinés.

Si Irving et Wiggins choisissent de ne pas se faire vacciner, ils ne seront pas autorisés à jouer dans les matchs à domicile pour leurs équipes. Ils donnent aussi beaucoup d’argent. Voici à quoi les joueurs NBA non vaccinés sont confrontés cette saison.

Combien d’argent les joueurs de la NBA non vaccinés pourraient perdre à New York et à San Francisco

La chose la plus importante en jeu pour Irving et Wiggins s’ils choisissaient de ne pas être vaccinés : beaucoup d’argent. Ils ne seraient pas payés pour les matchs à domicile qu’ils manquent.

Le porte-parole de la NBA, Mike Bass, a déclaré: “Tout joueur qui choisit de ne pas se conformer aux mandats de vaccination locaux ne sera pas payé pour les matchs qu’il manque.” – Marc Stein (@TheSteinLine) 29 septembre 2021

Selon Bobby Marks d’ESPN, cela équivaudrait à 8,9 millions de dollars pour Irving s’il manquait 41 matchs à domicile. Il devrait gagner 34,9 millions de dollars cette saison dans son contrat avec les Nets. Wiggins envisagerait de perdre une somme d’argent similaire à celle d’Irving. Son contact avec les Warriors lui rapporte 31,5 millions de dollars cette saison.

Les joueurs non vaccinés de la ligue auront un ensemble de règles différent

La ligue est sur le point d’annoncer ses protocoles de santé et de sécurité pour cette saison, et il est déjà clair que les joueurs non vaccinés sur n’importe quel marché devront respecter un ensemble de règles différent de celui de leurs coéquipiers vaccinés.

Voici à quoi les joueurs non vaccinés sont confrontés cette saison, selon un rapport d’ESPN.

Les joueurs non vaccinés doivent subir des tests quotidiens pour participer aux activités organisées par l’équipe. Les joueurs vaccinés ne doivent être testés que s’ils sont symptomatiques ou en contact étroit avec une personne testée positive pour Covid Les joueurs non vaccinés ne peuvent pas dîner à l’intérieur avec leurs coéquipiers vaccinés Les joueurs non vaccinés seront obligés d’avoir des casiers aussi éloignés des autres joueurs que possible et «pas à côté d’un autre joueur non complètement vacciné» Les joueurs non vaccinés doivent rester dans leurs hôtels pendant les matchs à l’extérieur et ne sont autorisés à partir que pour des activités d’équipe et essentielles, comme faire l’épicerie. Les joueurs non vaccinés ne peuvent pas aller dans les restaurants, bars, clubs, lieux de divertissement ou grands rassemblements intérieurs

Les joueurs non vaccinés peuvent être confrontés au jugement de leurs coéquipiers

La superstar des Warriors, Stephen Curry, ne semblait pas trop enthousiasmée par la possibilité que Wiggins manque les matchs à domicile parce qu’il n’a pas le vaccin.

Si les joueurs non vaccinés veulent vraiment faire leurs recherches, ils devraient parler à des stars de la NBA comme Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Ja Morant qui ont donné des réponses réfléchies lors des journées médiatiques sur les raisons pour lesquelles ils ont été vaccinés.

Rester non vacciné est un choix coûteux pour le résultat final. Des décisions devront être prises prochainement.