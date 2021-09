Ce que la chorale d’infirmières de Northwell Health d’America’s Got Talent ne s’attendait pas à ce qu’elle soit la dernière dans la représentation finale

Un prix d’un million de dollars et une vitrine à Las Vegas sont peut-être en jeu, mais pour le Northwell Health Nurse Choir au moins, la saison 16 d’AGT ne ressemble plus autant à une compétition grâce au sens de la camaraderie qu’ils ont construit avec le autres interprètes. À ce stade du jeu, tout le monde est incroyablement talentueux dans ce qu’il fait, il est donc difficile d’imaginer que les interprètes ne soient pas impressionnés les uns par les autres, d’autant plus que presque tous se spécialisent dans des domaines différents les uns des autres. De plus, quels que soient les résultats, la chorale d’infirmières a maintenu son message de solidarité depuis le début, et cela a été un élément touchant à chaque étape de la saison 16.