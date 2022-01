Ce que la décision de l’ITC signifie pour l’avenir des appareils Google

La récente décision de l’USITC concernant la bataille juridique entre Google et Sonos devrait avoir des effets d’entraînement dans le monde de la technologie, même si ce n’est qu’à court terme. C’est un résultat qui a déjà eu un certain impact sur les appareils que vous avez dans votre maison en ce moment, et de même, cette histoire devrait continuer à se développer au cours des semaines et des mois à venir.

Puisque la saga est loin d’être terminée, cela vaut la peine de répondre à quelques questions que nos lecteurs – et même beaucoup d’entre nous chez Android Police – ont encore sur les ramifications de cette décision. En plus de nos propres recherches, nous avons contacté Aron Solomon, JD, analyste juridique en chef chez Esquire Digital, qui a fourni un contexte et une analyse supplémentaires sur l’avenir de Google et de Sonos.

Qu’est-ce que cela signifie pour mes appareils Google existants ?

Si vous êtes un utilisateur de Pixel ou de Chromebook, rien n’a encore changé. L’ITC a permis à Google de modifier la manière dont ses appareils enfreignent ces brevets. Il est donc possible que de futurs correctifs logiciels suppriment des fonctionnalités spécifiques pour empêcher les produits d’une interdiction d’importation en cours. Cependant, pour l’instant, votre appareil continuera à fonctionner comme d’habitude.

Les haut-parleurs compatibles Nest et Cast, en revanche, ont déjà subi un changement assez important. Vous ne pouvez plus contrôler le volume du groupe de haut-parleurs, que ce soit avec des commandes vocales ou dans l’application Home. Au lieu de cela, chaque haut-parleur doit être modifié et ajusté manuellement. Cette modification résulte directement de la décision de l’ITC, car le groupe a découvert que la fonctionnalité violait un brevet de Sonos.

Google a également déclaré qu’un « petit groupe d’utilisateurs » devra utiliser une application tierce appelée « application Device Utility » pour mettre à jour ses haut-parleurs Nest. Selon la société, les utilisateurs concernés recevront une notification pour installer et exécuter DUA.

Que se passe-t-il si l’interdiction prend effet ?

Si l’interdiction est maintenue, de nombreux gadgets principaux de Google, y compris les téléphones Pixel et les ordinateurs portables Pixelbook, les appareils Chromecast et les haut-parleurs intelligents, ne seraient plus importés aux États-Unis. Une fois le stock actuel épuisé, cela limiterait votre disponibilité pour acheter de nouveaux produits. de l’entreprise pendant que l’interdiction est en vigueur. Cependant, il existe des moyens pour Google de lutter contre ce blocus, notamment en mettant en œuvre les solutions de contournement approuvées par l’ITC en 2021. Vraisemblablement, aucun futur appareil ne violerait les brevets de Sonos, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter des problèmes avec, par exemple, le Pixel 6a.

Quelles sont les prochaines étapes de Google après la décision du 6 janvier ?

Premièrement, la société voudra attendre que l’administration Biden décide d’opposer ou non son veto à la décision de l’ITC. Bien qu’il soit rare que l’exécutif intervienne sur ces questions, ce n’est pas rare – l’administration Obama a opposé son veto à une interdiction des importations d’iPad et d’iPhone lors des poursuites judiciaires de l’entreprise contre Apple. Il est possible que le président Biden puisse effectuer des actions similaires ici.

Ce n’est pas le seul itinéraire de l’entreprise, bien sûr. Il pourrait payer des redevances à Sonos à tout moment, concéder sous licence les brevets et prendre la décision essentiellement comme une perte. Cependant, Salomon dit que c’est peu probable. « Ils doivent trouver un moyen de ne pas interdire l’importation des produits concernés tout en obtenant une sorte de gain, comme le fait toujours Google. Oui, le simple fait de payer les redevances fait disparaître tout cela, mais c’est leur pire scénario. »

L’autre option est que Google commence à changer ses appareils pour ne plus enfreindre les brevets de Sonos. Cela a déjà commencé avec les modifications apportées par l’entreprise aux haut-parleurs intelligents Nest, ainsi que les récents ajustements apportés au fonctionnement du contrôle du volume Cast dans Android 12. Il s’agit de plus de travail que de simplement payer Sonos pour les droits d’utilisation de ses brevets, mais ce n’est pas le cas. quelque chose que Google fait habituellement – il suffit de regarder son duel au tribunal avec Oracle.

L’entreprise pourrait également cesser complètement de vendre ses produits aux États-Unis, mais évidemment, ce résultat ne se produira pas.

Quelles sont les chances que l’administration Biden oppose son veto à l’interdiction ?

En plus du précédent créé avec l’interdiction d’Apple ayant fait l’objet d’un veto en 2013, Salomon a jugé intéressant que l’action Sonos n’ait augmenté que de 3% après la décision – et en effet, a de nouveau chuté tout au long des heures de négociation de vendredi. « Je pense que rien de moins [than] un gain de 7% indique que le marché pense que le président Biden peut intercéder avec un veto sur l’interdiction de l’ITC, comme il est légalement en mesure de le faire ici », nous a dit Solomon.

Bien sûr, l’administration Biden est également beaucoup plus axée sur les affaires antitrust technologiques que l’administration Obama ne l’a jamais été. Avec Google parmi les entreprises sous le feu du gouvernement américain ces jours-ci, la Maison Blanche pourrait choisir de passer à l’action.

Pourquoi l’ITC a-t-elle été impliquée dans cette affaire ?

« L’ITC n’avait pas « besoin » de s’impliquer ici », nous a dit Solomon, « mais ce type d’engagement explique pourquoi [they] exister. Leur implication et la relation entre l’ITC et la branche exécutive du gouvernement américain en font un moyen beaucoup plus rapide de traiter le problème. Et, oui, si nous avions affaire à des pièces domestiques, cela aurait été une question de tribunal fédéral. »

Qu’en est-il de la contre-poursuite de Google contre Sonos ?

« C’est un cas actif [in] le tribunal de district des États-Unis, Californie du Nord, et est sous-titré 3:20-CV-3845. C’est en cours, avec le dernier dépôt de procédure le 22 décembre – une ordonnance sur une motion. Ce sera une affaire importante que nous devons tous surveiller. »

Il est possible que si Google gagnait en justice contre Sonos, les sociétés pourraient choisir de s’accorder des licences croisées pour éviter les interdictions, faisant ainsi disparaître toute cette affaire. Cependant, le fait que cette affaire soit close dans les soixante jours précédant la promulgation de l’interdiction d’importer aura une incidence si cela a une quelconque importance.

