Ce que la dernière décision de la Réserve fédérale signifie pour le marché

Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale maintient les taux d’intérêt d’emprunt à court terme près de zéro et poursuivra son programme mensuel d’achat d’obligations minimum de 120 milliards de dollars.

Source: Shutterstock

Dans les minutes publiées mercredi des réunions du comité des 16 et 17 mars, la Fed a déclaré qu’elle maintiendrait son taux d’achat d’actifs et maintiendrait les taux d’intérêt bas jusqu’à ce qu’elle pense que l’économie n’a plus besoin de ce soutien.

Les participants ont noté qu’il faudrait probablement un certain temps avant que de nouveaux progrès substantiels vers les objectifs du Comité en matière d’emploi maximum et de stabilité des prix ne soient réalisés et que, conformément aux orientations du Comité fondées sur les résultats, les achats d’actifs se poursuivraient au moins au rythme actuel. jusque là.”

Le comité a également relevé sa prévision de croissance médiane du PIB pour 2021 à 6,5%, contre 4,2% en décembre. Il a également déclaré que le taux de chômage pourrait tomber à 4,5% d’ici la fin de l’année, tandis que l’inflation pourrait atteindre 2,2%, ce qui est juste supérieur à l’objectif d’inflation global de la Fed de 2%.

Le marché a répondu positivement aux nouvelles, avec la S&P 500 atteignant un nouveau record mercredi et à nouveau ce matin, tandis que la technologie Composite NASDAQ rose aussi.

La vérité est que, alors que le déficit budgétaire cumulé des États-Unis grimpe au-dessus de 30 billions de dollars dans les mois à venir, cela oblige la Fed et le département du Trésor à s’efforcer de maintenir les taux d’intérêt directeurs bas. Je ne m’attends donc pas à ce que la Fed augmente un jour les taux directeurs de manière significative pour le reste de ma vie.

Ainsi, avec des taux d’intérêt à des niveaux ultra-bas dans un avenir prévisible, et Moyenne industrielle Dow Jones et le S&P 500 toujours plus performant que le rendement du Trésor à 10 ans (1,62%) à 2,26% et 1,69%, respectivement, le marché boursier reste le meilleur jeu de la ville.

Pourquoi la vitesse de l’argent compte

Maintenant, un facteur que j’ai surveillé de près dans le climat économique actuel est la «vitesse de l’argent», c’est-à-dire la vitesse à laquelle l’argent change de mains. Si nous accumulons tous notre argent, la vitesse de l’argent ralentit et nous détruisons l’économie, ce que les fermetures de Covid-19 ont fait dans une grande partie du monde. Cependant, au fur et à mesure que nous nous déplaçons, la «vitesse de l’argent» s’accélère naturellement et la prospérité augmente.

Lorsque les impôts sur le revenu sont réduits, la vitesse de l’argent augmente, comme l’a démontré l’administration Trump. Lorsque l’administration Biden propose des dépenses d’infrastructure, c’est également bon pour la croissance économique, à condition que cela ne prenne pas trop d’argent aux entreprises et aux particuliers qui dépensent et augmentent la vitesse de l’argent.

Nous avons également tendance à sortir davantage à mesure que le temps s’améliore, il est donc difficile de ne pas être optimiste au printemps, car les fleurs fleurissent et les gens commencent à faire des plans pour l’été. En conséquence, je m’attends à ce que la croissance du PIB américain reste forte.

Bien entendu, avril est également un mois historiquement fort pour la performance des actions.

Comme je l’ai mentionné dans l’article de Market360 de mardi, Bespoke a souligné que peu importe si le S&P 500 était à la hausse ou à la baisse depuis le début du mois d’avril, le S&P 500 a historiquement grimpé régulièrement au cours du mois. Depuis 1983, le S&P 500 a grimpé en moyenne de 1,89% en avril.

Mes propres actions révolutionnaires ont oscillé avec le marché du NASDAQ ces dernières semaines, mais ont heureusement terminé le mois de mars sur une bonne note grâce à l’habillage de la fenêtre de fin de trimestre et au réalignement obligatoire de 90 jours pour la plupart des ETF. Ce n’est pas trop surprenant, étant donné qu’ils sont actions fondamentalement supérieures.

Cette force relative s’est poursuivie en avril et devrait se poursuivre au cours de la saison des résultats du premier trimestre, qui débutera vers la mi-avril. Vous voyez, ma liste d’achat d’actions révolutionnaires devrait afficher une croissance annuelle des ventes de 186,9% et une croissance annuelle des bénéfices de 256,6% dans les semaines à venir.

Cela représentera un «pic» des ventes et de l’élan des bénéfices grâce à des comparaisons faciles d’une année à l’autre. Je dois ajouter que 2021 sera caractérisée par des comparaisons faciles d’une année à l’autre dans tous les domaines, mais le rythme des ventes et des bénéfices annuels ralentira un peu après les superbes annonces du premier trimestre.

Avant le numéro mensuel d’avril des actions révolutionnaires de ce vendredi, j’ai publié mardi une nouvelle recommandation d’achat avec de solides antécédents en matière de croissance des bénéfices et des ventes. Je dois ajouter que même s’il s’agit d’une action à petite capitalisation, elle verse également un dividende trimestriel.

Puis vendredi, je vais révéler deux autres recommandations de stock dans mon numéro mensuel. Les analystes ont révisé à la hausse les prévisions de bénéfices de la société au cours des trois derniers mois, de sorte qu’une troisième surprise de bénéfices trimestriels consécutifs est probable. De plus, je publierai ma dernière liste des 5 meilleures actions. Donc, si vous étoffez vos portefeuilles ce mois-ci, mes 5 meilleures actions sont de bons paris après mes nouveaux ajouts à la liste d’achat.

