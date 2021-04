Ce que la distribution de la parentalité fait maintenant

Joy Bryant (Jasmine Trussell)

Joy Bryant a trouvé un certain nombre de rôles après avoir joué l’intérêt amoureux de Crosby Braverman sur Parenthood, y compris le Dr Erica Kincaid sur Rosewood et la mère de Tabitha Lori Foster dans la série Netflix Trinkets. Elle a dépeint Eleanor Holmes Norton sur Good Girls Revolt, qui a été inspiré par un procès pour discrimination des années 1970. Bryant a joué le défenseur public et maman du football Jayda Crawford dans la saison 4 de Ballers et plus récemment était une série régulière dans For Life, en tant que Marie Wallace, l’épouse d’Aaron Wallace. Hors écran, Bryant et son mari David Pope possèdent une ligne de vêtements, Basic Terrain, qu’ils ont lancée en 2015.