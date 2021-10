Ce que la famille de Kanye West et Kim K. a pensé de ses débuts chez SNL

Kris a écrit sur sa page Instagram : « Je suis tellement fière de mon incroyable fille Kim !!! Elle a absolument écrasé l’un des concerts les plus difficiles au monde !!!! C’est une ROCKSTAR absolue et je suis tellement fière de cet accomplissement !!! Non seulement elle était belle, drôle, scandaleuse et ne se prenait pas trop au sérieux, mais elle l’a pris avec une telle importance et une telle concentration. Elle était calme, gentille, intelligente, drôle, hilarante et vulnérable. Elle a montré qu’elle est toujours au courant de la blague et sait vraiment comment être incroyablement fabuleuse et sait comment se moquer d’elle-même en même temps. «

Kris a poursuivi: « Elle a fait son monologue avec le meilleur mélange d’AMOUR, de vulnérabilité, d’auto-dépréciation, d’humour, de beauté, d’intelligence et de gentillesse. Son éthique de travail est sans égal. Toujours un joueur d’équipe et toujours inclure sa famille dans tout ce qu’elle fait. Wow. Kim, tu as réussi !!!!! «

Khloe, Kris et le petit ami de cette dernière Corey Gamble– Qui, comme maman et sa fille, a également été la cible de l’une des blagues du monologue de Kim – a également rejoint l’hôte et de nombreuses autres stars à l’after-party SNL. Kanye n’a pas assisté à la fête, a déclaré la première source.