Ce que la famille de Khloe Kardashian aurait ressenti à propos de sa rupture avec Tristan Thompson

Khloe Kardashian a commencé à sortir avec le basketteur des Cleveland Cavaliers (maintenant Boston Celtics) Tristan Thompson en 2016 et est tombée enceinte seulement un an plus tard avec leur fille, True. Mais comme cela a été le cas avec beaucoup de Kardashian-Jenners, leur relation a connu des hauts et des bas très publics. Thompson a été accusé de tricherie à plusieurs reprises, et les rumeurs les plus récentes, qui ont fait surface plus tôt ce mois-ci, semblent avoir provoqué une nouvelle rupture. Soi-disant, la famille de Kardashian a quelques réflexions sur ce qui est prétendu être la fin finale de leur relation.