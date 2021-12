Ce que la finale de la saison 2 de The Witcher signifie pour l’avenir de la série fantastique de Netflix

Nous avons examiné les six premiers épisodes de la saison 2 de The Witcher pour notre critique, et sommes arrivés à la conclusion que cette saison est globalement beaucoup plus forte que la première, faisant mûrir la série de presque toutes les manières. Avec les deux derniers épisodes à notre actif, cela ne fait que se sentir mieux. Les spoilers suivent pour The Witcher Saison 2.

Qui est la Mère Immortelle ?

Alors que nous entrons dans le dernier quart de la saison, tout se met en place. Depuis le début de cette saison, trois sorcières – Yennefer de Vengerberg, Fringilla la mage nilfgaardienne et la mage elfique Francesca Findabair – ont rencontré un être que nous connaissons sous le nom de Mère immortelle ou Voleth Meir. Ce personnage n’apparaît pas dans les livres ou les jeux, mais semble être inspiré par eux et leurs sources.

Baba Yaga, en plus d’être un surnom que la foule russe utilise pour John Wick, est un personnage que l’on retrouve dans toute la mythologie slave. Baba Yaga est une puissante sorcière qui vit dans une hutte délabrée qui repose sur des cuisses de poulet, la maison étant souvent représentée comme ayant des fenêtres en forme d’œil. Baba Yaga apparaît parfois comme trois vieilles femmes au lieu d’une seule, tout comme les Crones dans The Witcher 3: Wild Hunt.

Ainsi, bien que Voleth Meir soit un personnage original, elle s’intègre bien dans l’arc de cette saison et les personnages avec lesquels elle interagit, contribuant ainsi à préparer une grande partie de la scène pour l’avenir de la série.

Dieu Empereur Duny

La dernière tournure de la saison joue également dans ce jeu, celle que les fans des jeux et des livres auront vu venir. L’empereur nilfgaardien Emhyr Van Emreis, également appelé The White Flame, n’est pas seulement un souverain sans visage que nous n’avons jamais rencontré. C’est le père de Ciri, Duny. Nous l’avons rencontré pour la première fois dans la saison 1 alors qu’il avait le visage d’un hérisson. La mère de Ciri, Pavetta, l’a épousé et les deux ont donné naissance à Ciri ensemble. Duny et Pavetta ont échappé à Cintra avant qu’il ne soit limogé par Nilfgaard, Pavetta disparaissant dans le processus. Nous avons maintenant une idée de la raison pour laquelle l’attaque de Nilfgaard contre Cintra a été si efficace.

Alors qu’Emhyr Van Emreis se présente, il révèle également une information cruciale qui a aidé à libérer Voleth Meir : c’est son ordre qui a entraîné la mort du premier bébé elfique depuis de nombreuses années, et l’angoisse de sa mère Francesca qui a contribué à pousser Voleth Mier sur le bord.

La chasse sauvage

Voleth Meir se nourrit de douleur et de misère, explique Geralt, et entre la douleur de Francesca, le vide de Yennefer face à sa perte de magie et l’ambition de Frangilla, elle est capable d’échapper à son confinement, possédant Ciri dans le processus.

Dans le corps de Ciri, Voleth Meir tue plusieurs sorceleurs, puis ouvre un portail, attirant une multitude de monstres ressemblant à des dragons qui massacrent encore plus de chasseurs de monstres. Alors que Geralt et les sorceleurs se battent, Ciri se tire, Geralt et Yennefer à travers un portail vers un autre monde où nous rencontrons la chasse sauvage pour la première fois. The Wild Hunt était au centre du conflit dans The Witcher 3, comme le suggère le titre du jeu, les fans les connaîtront donc assez bien. Nous savons très peu de choses sur Wild Hunt dans le contexte de la série à ce stade, mais il s’agit d’un groupe de guerriers surnaturels qui ont des connotations apocalyptiques.

La famille est choisie

Un élément fort de la série de livres est la nature de « famille recomposée » de la relation entre Ciri, Yennefer et Geralt. Tous les trois sont des orphelins en quelque sorte, des gens qui ont été formés ou utilisés pour leur pouvoir. La place de Yennefer dans ce domaine a été remise en question tout au long de cette saison. Cependant, Yennefer retrouve sa magie lorsqu’elle se sacrifie pour Ciri, suggérant que la clé de sa magie réside dans la générosité et l’attention plutôt que dans le pouvoir et la destruction.

Cela a du sens pour l’arc de Yennefer – son histoire porte sur son sens de soi. Avant d’avoir de la magie, elle était une fille appauvrie avec un bossu congénital. Lorsqu’elle a perdu sa magie à la fin de la saison 1, elle s’est de nouveau sentie comme si elle n’était rien. Son vide l’a amenée à rechercher le pouvoir par des moyens dangereux, et ce n’est que lorsqu’elle a commencé à faire des gestes altruistes qu’elle a commencé à redevenir elle-même.

La politique tout autour

Pendant ce temps, toutes sortes d’engrenages circulent sur le continent. Cette saison nous a présenté Dijkstra, le maître espion du royaume du Nord de Redania. Nous ne le voyons que quelques fois, mais c’est le genre de personnage qui a l’impression d’être chez lui à Dune. Il est presque immédiatement clair qu’il est du genre à planifier dans les plans, et il a demandé au roi Vizimir d’envisager l’idée de forcer Ciri à se marier.

Emhyr Van Emreis sait que Fringilla et Cahir lui mentent. Nous ne voyons pas leur destin, mais il est clair que malgré leur allégeance antérieure à Nilfgaard, ils chercheront bientôt de nouvelles maisons. L’empereur, quant à lui, se concentre sur la recherche de Ciri.

La Confrérie des sorciers s’intéresse également à Ciri et à la condition des elfes, tout comme les elfes eux-mêmes lorsqu’ils découvrent qu’elle a du sang d’aîné, c’est-à-dire qu’elle fait partie d’une ancienne lignée elfique particulière.

Tout cela prépare le terrain pour ce qui est à venir. Ciri est la cible de nombreuses factions dans le monde du sorceleur et compte sur Geralt et Yennefer pour lui apprendre à devenir autonome. Pendant ce temps, les prophéties et les êtres d’autres mondes se multiplient également. Ces deux derniers épisodes ont grandement contribué à la mise en place non seulement de la saison 3, mais du reste de la série à suivre, tout en rassemblant tous les principaux fils de l’intrigue de cette saison.