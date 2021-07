Ce que la légende de la WWE, John Cena, pense du retour potentiel de The Rock

Alors que John Cena “le fan” peut espérer que The Rock revienne sur le ring en tant que fan, vous remarquerez qu’il ne mentionne rien sur ce qu’il pense en tant que collègue lutteur professionnel, car les deux se sont affrontés. un certain nombre de fois dans et hors du ring. Le retour de The Rock à la WWE ferait une télévision incroyable, même s’il ne revenait que spécifiquement pour réprimander Cena alors qu’il construisait une rivalité rapide avec Roman Reigns avant SummerSlam 2021. Avoir les deux de retour à la WWE en même temps, même si ils ne se battent pas tous les deux activement, cela ne peut que signifier de grandes choses pour les fans et les chiffres de la WWE.