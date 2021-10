Ce que la NARCL doit faire : elle doit convaincre les acquéreurs qu’ils en auront pour leur argent

Il devrait être en mesure de donner l’exemple en proposant une résolution appropriée pour la plupart de ces actifs.

Maintenant que la National Asset Reconstruction Company (NARCL) est armée d’une garantie gouvernementale de 36 600 crores de roupies pour les reçus de sécurité (SR) qu’elle émettra, elle doit se mettre au travail. Il ne suffit pas que les actifs – quelque Rs 90 000 crore au premier tour – soient transférés et que les banques empochent 15% de la valeur déterminée en espèces et une promesse du gouvernement pour le reste dans cinq ans. Il est essentiel que les actifs, ou du moins une grande partie de ceux-ci, soient résolus. Cela dépendra dans une large mesure de la qualité de la gestion et de l’exécution de la NARCL et de son gestionnaire d’actifs associé, l’India Debt Resolution Company (IDRCL).

La triste vérité est que les antécédents des ARC existants en Inde laissent beaucoup à désirer. La stratégie sur ce marché a été, généralement, d’acquérir des créances douteuses avec des actifs sous-jacents, puis d’essayer de récupérer en vendant ces actifs. Les ARC, bien entendu, percevaient des frais de gestion de la part des banques pour la gestion de ces actifs. Mais, pendant toutes ces années, les résultats ont été inférieurs à la moyenne ; nous avons vu peu de preuves d’une résolution réelle ou d’un redressement des entreprises.

Certes, le NARCL est mieux placé pour effectuer des recouvrements car il bénéficie d’un grand avantage en ce qu’il permettra l’agrégation des expositions de chaque banque à chacun des actifs non performants (NPA). Cela résout immédiatement le problème de l’application de la garantie de chacun des actifs, dont la qualité variait souvent selon les prêteurs.

Avec cet avantage et le poids d’une garantie gouvernementale adossant ses titres, la NARCL a peu d’excuses pour suivre la voie de ses prédécesseurs. Il devrait être en mesure de donner l’exemple en termes de résolution appropriée pour la plupart de ces actifs. À bien des égards, il s’agit d’un cas test pour le marché indien de la résolution de la dette, et la NARCL doit se montrer à la hauteur de la tâche. Alors qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir et que les banquiers doivent apprendre à prêter judicieusement, les choses peuvent toujours mal tourner sans que les prêteurs soient responsables. Cependant, un marché dynamique de résolution de la dette rendra les banquiers moins averses au risque et améliorera l’environnement de prêt. Plus tôt la NARCL et l’IDRCL s’entendent, mieux ce sera ; le fait est que le cycle des actifs stressés n’est pas terminé même si les banques ont presque cessé de prêter aux entreprises.

Ce ne sera pas facile. La plupart des actifs transférés n’ont pas pu être résolus via le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) de l’IBC. Ils couvent dans les livres des banques, pour la plupart du secteur public, depuis près de cinq ans maintenant. Comment, pourrait-on se demander, vont-ils désormais trouver preneurs ? Après tout, la résolution via le processus d’insolvabilité a souvent attiré des offres proches de la valeur de liquidation, peut-être parce que les soumissionnaires ne sont jamais sûrs de l’ampleur de la baisse. Les acheteurs doivent être convaincus qu’ils en ont pour leur argent. Et c’est à la direction de la NARCL et de l’IDRCL de remettre les actifs en état pour que les acquéreurs mordent.

