Ce que la nouvelle nomination de Kim Jong Un révèle sur son leadership

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est en train de recâbler le gouvernement de son pays pour qu’il fonctionne moins comme le terrain de jeu d’un dictateur et plus comme une organisation capable de gérer plusieurs crises à la fois.

Selon des informations publiées cette semaine par CNN, . et d’autres médias, Kim a nommé un commandant en second de facto en janvier pour aider à diriger le Parti des travailleurs de Corée au pouvoir. En tant que « premier secrétaire », un titre que Kim a lui-même détenu de 2012 à 2016 (il a assumé le rôle plus important de « secrétaire général » en janvier 2021), cette personne encore inconnue servira de « représentant » du despote auprès du WPK.

Les experts n’ont pas tardé à dire que cette personne ne sera pas réellement le commandant en second de la Corée du Nord. C’est au mieux une sorte de rôle de secrétaire de direction, quelqu’un qui a le pouvoir de gérer les opérations quotidiennes du parti mais pas le pouvoir de prendre des décisions clés sans l’avis du patron.

« Cela signifie qu’aucun changement [Kim’s] le statut de chef suprême de la Corée du Nord, mais cela signifiera un changement dans son style de leadership », a déclaré Rachel Minyoung Lee, une chercheuse basée à Séoul au groupe de réflexion Stimson Center à Washington, DC. En fait, “Kim a toujours eu techniquement un” commandant en second “dans chaque parti, État et institution militaire”, a-t-elle ajouté.

Le rôle nouveau et sans précédent, alors, ne concerne pas vraiment certains officiels nord-coréens déjà éminents qui gagnent plus d’autorité. Il s’agit plutôt de la dernière réforme de Kim visant à garantir que son régime puisse gérer toutes les affaires de l’État sans sa contribution directe et cohérente.

“Cela devrait nous suggérer que Kim fait les choses en interne”, a déclaré Ken Gause, directeur du programme d’analyse de l’adversaire au CNA, un groupe de réflexion basé en Virginie. « Il change ce régime et en fait une organisation plus normalisée. »

Pourquoi Kim réforme son gouvernement

Kim a déjà apporté de grands changements à la direction de la Corée du Nord, ont déclaré des experts, y compris des mesures visant à freiner les organes influents du régime, à savoir ceux de l’appareil de sécurité et du sombre Département d’organisation et d’orientation.

Auparavant, lorsque le grand-père et le père de Kim dirigeaient la Corée du Nord, ceux en uniforme et d’autres hauts responsables influençaient la direction du pays. La famille régnante, parfois, craignait que certains d’entre eux complotaient des coups d’État ou s’accaparaient trop de pouvoir, conduisant parfois à leurs exécutions brutales.

Ainsi, apporter des changements à la structure de direction de la Corée du Nord n’est pas nécessairement nouveau pour Kim. Mais peu de gens savent pourquoi il a autorisé un nouveau premier secrétaire maintenant, bien que les analystes aient quelques idées.

La première est que la Corée du Nord est confrontée à de nombreuses crises, d’une épidémie de coronavirus dévastatrice à un effondrement économique écrasant. Pour gérer uniquement ces deux problèmes, sans parler de tous les défis auxquels le pays est confronté, Kim ne peut pas suivre le vieux manuel consistant à prendre chaque décision politique. Il semble maintenant qu’il veuille définir l’orientation stratégique de la nation en faisant savoir à son assistant exactement ce qu’il veut et en lui faisant confiance pour prendre les décisions tactiques.

Cela a l’avantage supplémentaire de signaler au monde extérieur que Kim est un réformateur avec des idées modernes. “Nous devrions considérer cela comme une tentative de la Corée du Nord de faire de Kim un leader” normal “qui règne à travers et avec le parti et non un dictateur solitaire”, a déclaré Lee de Stimson, qui a également noté que “ces derniers mois, le haut nord-coréen des responsables du parti autres que Kim Jong Un ont dirigé certaines réunions du parti.

La seconde est que Kim a longtemps dit qu’il voulait réformer l’économie nord-coréenne. Mais le problème, m’a dit Gause de l’AIIC, est que tout changement apporté par Kim ne durera pas à long terme si le gouvernement est incapable de fonctionner sans sa contribution constante. Avoir un responsable de confiance pour aider à superviser les mesures qu’il prend peut alors aider à transformer le rêve économique de Kim en réalité. “S’ils continuent comme par le passé, ils échoueront”, a déclaré Gause à propos du régime nord-coréen. « Ils mûrissent et ils changent.

La troisième raison peut être un jeu à long terme. C’est un secret de polichinelle que Kim a des problèmes de santé – il est en surpoids et fumeur. Gause a suggéré que Kim pourrait vouloir s’assurer qu’il a un gouvernement en place qui peut continuer à fonctionner s’il meurt prématurément. Cela ne signifie pas qu’il envisage une Corée du Nord sans un membre de la famille Kim en charge, mais plutôt qu’il peut envisager un régime capable de fonctionner même en l’absence temporaire d’un dictateur.

Dans mon livre “The Great Successor”, j’ai écrit que le plus grand facteur de risque de Kim Jong Un était sa mauvaise santé évidente – et en particulier le risque de problèmes cardiaques. Kim Jong Un mesure cinq pieds sept pouces et pèse environ trois cents livres = IMC de 45, ou “extrêmement obèse” pic.twitter.com/04EsZfuues – Anna Fifield (@annafifield) 21 avril 2020

Pour l’instant, on ne sait pas qui assumera le premier poste de secrétaire. La plupart des experts pensent que ce sera un confident de Kim et quelqu’un qui siège au présidium de cinq membres, un comité composé des principaux membres du parti au pouvoir. Les rapports suggèrent que Jo Yong Won, qui est proche de Kim et aurait la soixantaine, pourrait obtenir le poste ou l’avoir déjà.

Mis ensemble, tout cela signifie deux choses clés : Kim semble avoir l’avenir de sa nation en tête, et il est extrêmement confiant dans son propre leadership. Il n’abandonne pas son pouvoir, il le renforce.

Soutenez-vous le journalisme explicatif de Vox ?

Des millions de personnes comptent sur le journalisme de Vox pour comprendre la crise des coronavirus. Nous pensons que cela rapporte pour nous tous, en tant que société et démocratie, lorsque nos voisins et concitoyens peuvent accéder à des informations claires et concises sur la pandémie. Mais notre journalisme explicatif distinctif coûte cher. Le soutien de nos lecteurs nous aide à le garder gratuit pour tout le monde. Si vous avez déjà contribué financièrement à Vox, merci. Si ce n’est pas le cas, pensez à faire une contribution dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.