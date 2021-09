Ce que la nouvelle politique de l’App Store d’Apple pourrait signifier pour vos applications préférées

in

Tard hier soir, Apple a annoncé qu’il allait enfin permettre aux développeurs de rediriger les utilisateurs hors de leurs applications pour s’inscrire à des services en dehors de l’App Store. Il s’agit d’un changement majeur pour les applications de « lecteur » qui a longtemps été demandé par des entreprises comme Spotify et Netflix. Les applications de lecture incluent des éléments tels que les services de musique, le streaming vidéo, les magazines numériques, les abonnements à des journaux, les lecteurs de livres électroniques et même les lecteurs de podcast. À partir de l’année prochaine, certaines de vos applications préférées auront de nouvelles façons de gérer votre compte et vos abonnements grâce à cette nouvelle politique.

Pour le moment, si vous téléchargez une application comme Spotify, vous ne pouvez pas vous inscrire au service dans l’application. Cela est en partie dû à la résistance de Spotify à la répartition des revenus d’Apple pour les achats intégrés et les abonnements à l’App Store. Actuellement, lorsque vous lancez Spotify sur l’iPhone, plusieurs options de connexion vous sont proposées pour les abonnés existants. Mais le bouton « Inscrivez-vous gratuitement » vous demande votre adresse e-mail et vous envoie des informations sur la façon de vous inscrire à Spotify sur le Web.

Désormais, avec ces modifications apportées à l’App Store, Spotify peut afficher une vue Web directement dans l’application lorsque vous appuyez sur le bouton d’inscription. Cela supprime une barrière géante à l’entrée pour les services qui concurrencent directement Apple. D’autres applications comme Netflix souffrent du même problème. Au lancement, vous ne voyez qu’un bouton « s’identifier ». Il n’y a aucun moyen perceptible de s’inscrire. Pour le moment, Apple n’autorise même pas les développeurs à dire aux utilisateurs qu’ils peuvent s’inscrire à un service sur le Web dans leurs applications. Une fois que ces nouveaux changements prennent effet, Netflix peut afficher un bouton pour vous inscrire.

Une question que beaucoup d’entre nous se posent est de savoir si Apple autorisera ou non des applications comme Disney + qui proposent des achats intégrés à offrir également la possibilité de s’inscrire sur le Web. Apple ne voudra sûrement pas encourager indirectement les développeurs à supprimer les achats intégrés. Je trouve peu probable qu’Apple force les développeurs à choisir l’un ou l’autre.

On peut imaginer une application comme Disney+ affichant à la fois le bouton « s’inscrire » existant qui utilise le système de paiement d’Apple ainsi qu’un lien « utiliser disneyplus.com » pour s’inscrire directement auprès de Disney. Une application comme Spotify peut diriger les utilisateurs directement vers le Web à l’aide de son lien « Inscription » ou conserver sa configuration existante et ajouter un bouton pour utiliser « Spotify.com ». Il sera intéressant de voir comment les développeurs intègrent ces changements dans leurs applications. C’est un territoire inexploré pour Apple et il est fort probable qu’il y aura des problèmes autour de différents types d’implémentations.

Certaines applications ne seront pas éligibles pour un lien Web. Prenez quelque chose comme un lecteur de podcast par rapport à un service d’abonnement de podcast. Une application comme Luminary qui propose un abonnement pour du contenu original pourrait profiter de la nouvelle politique d’Apple et proposer l’inscription et la gestion des comptes via une vue Web dans leur application. Mais une application comme Overcast ou Castro ne le pouvait pas. C’est parce qu’il s’agit simplement d’applications « joueurs » qui diffusent gratuitement du contenu sur le Web. Leurs abonnements n’offrent pas d’accès au contenu, ils ajoutent des fonctionnalités premium.

Bien que certains développeurs puissent voir cela comme une mise à jour marginale de la politique d’Apple, c’est en fait assez important. Cela va aider Apple dans ses efforts pour repousser les chiens de garde antitrust. La nouvelle politique n’est certainement pas parfaite, mais la plupart des concurrents des services de base d’Apple relèvent des applications de « lecteur » et bénéficieront donc du changement. Que pensez-vous de la nouvelle politique d’Apple ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

