Ce que la plandémie peut faire pour notre évolution ⋆ .

par Corey Lynn, Corey's Digs:

Je n’ai jamais été qualifié de théoricien du complot parce que ma position en tant que rédacteur en chef de journal me donnait la permission d’appeler la réalité du consensus – et mes conseils boursiers ont toujours fait gagner de l’argent aux gens, ce qui a donné du crédit à mes autres réflexions. Cela dit, je ne suis plus un théoricien du complot parce que les gens dans les magasins avec des sacs en plastique sur la tête et ceux qui font du jogging à la campagne avec des masques chirurgicaux infusés de formaldéhyde et de téflon m’ont remplacé dans les enjeux de cinglés.

Cette plandémie m’a sauvé la vie. J’avais parcouru 60 milles par jour; se lever à 4h du matin et rentrer à la maison à 22h. Lorsque vous êtes assis dans un autocar à l’étroit et étouffant pendant trois heures dans un trafic dense pour la deuxième fois ce jour-là, après une longue période dans un bureau, vous commencez à entretenir des notions d’Ascension spontanée ou de devenir un murier en pierre sèche. Après le premier verrouillage, le bureau a dit à tout le monde de rester à la maison et ma fille était à la maison aussi, donc c’était le meilleur des deux mondes – juste au moment où j’allais craquer. La plandémie était une rue facile par rapport à la navigation dans des villes lointaines avec trois heures de sommeil par nuit.

Cela signifie aussi ne plus être pénalisé en tant que «penseur original», car la fausse réalité médiatique, et ses valeurs, s’effondrent sous nos yeux. La «sélection naturelle», telle que proposée par Charles Darwin (un franc-maçon) était une psyope basée sur la concentration du cerveau basal sur la survie du plus apte. Mais cela ne veut pas dire que les lois universelles de l’évolution ne sont pas en jeu ici et maintenant.

Ayant travaillé dans le secteur privé aux côtés des membres les plus brillants et les plus nobles de l’establishment, mon exposition au secteur public a été très limitée. Ce n’est que lorsque j’ai eu des raisons de m’impliquer dans les «services de protection de l’enfance» et les «tribunaux de la famille» que j’ai pris conscience d’une sous-espèce de crétins qui défient toute croyance. Ce sont ces gens, ou du moins certains d’entre eux, et les gangsters et les escrocs financiers que le schéma de Covid serait probablement principalement visé, plutôt qu’une notion ethnique ou basée sur les capacités de l’eugénisme conventionnel, comme le soutiennent Margaret Sanger ou Adolf Hitler. . La loi universelle semble être à l’œuvre ici; où ces personnes qui se sentent attirées par les jabs expérimentaux d’ARN se sélectionnent pour l’extinction. En ce sens, la prémisse élégante envisagée par les ancêtres de ce schéma est que les personnes les plus ignorantes seront automatiquement abattues de leurs propres mains. Pas besoin d’une guerre conventionnelle cette fois. Dans cette perspective, ces personnes ne feraient qu’entraver le progrès et l’évolution de la société de toute façon. Les corrompus et les avides ont un état d’esprit qui rappelle les excès babyloniens, et beaucoup d’entre eux tous à la fois y retourneront sans aucun doute pour des cours de rattrapage.

Peu de temps avant le lancement de ce programme de virus, j’ai eu un rêve puissant où je me trouvais dans une vallée de tulipes bien rangées. Au-delà se trouvait un paysage urbain, et un jumbo jet a émergé de l’horizon déchiqueté. Il est monté en flèche, s’est soudainement retourné et est tombé au sol. J’ai couru chercher des survivants, mais je n’ai trouvé que des corps éparpillés sur le fuselage cassé. Ce qui était horrible, c’était la réalisation en voyant les entrailles qu’ils étaient tous devenus des zombies; en quelque sorte, leur désordre physique interne était le reflet de leurs personnages et de leurs intentions de leur vivant. Je me suis rapidement retiré dans le paysage géométrique coloré. Le jumbo pointu et mécanique semblait représenter un moyen technologique d’évasion pour ces personnes, ce qui s’est avéré être leur destin. Cela ne les a pas tués au début, mais seulement une fois qu’ils étaient à bord et attachés – un peu comme le scénario du jab.

Du côté positif, tout semble désormais possible, y compris le choix de vivre ou de mourir. L’intelligence et la camaraderie manifestées au sein de la communauté anon ou patriote sont rassurantes, car ils disséquent les récits et partagent des informations entre eux. Au niveau personnel, j’apprends à piloter des jets (plutôt que d’être un passager) et suivrai également des cours de pilotage de bateaux à moteur et de yachts. Des membres de ma famille m’ont récemment trahi et je suis ravi de les voir partir. Je me sens comme un oiseau sans cage – et le fait d’être au volant d’un turbopropulseur Piper la semaine dernière n’a fait que renforcer la sensation. En ces temps où les valeurs superficielles se sont évanouies, Dame Nature a de nouveau ouvert les bras. Chaque jour est différent et précieux, alors que la précipitation et l’agitation des déplacements en ville se sont évaporées.

En parcourant les autoroutes et en faisant escale dans des villes pittoresques et des sites historiques avec ma fille le week-end, j’avais l’impression de revoir le monde et d’apprécier chaque facette et chaque moment. Cela revenait aussi à faire un tour en voiture après avoir assisté à un enterrement, où la vie perdue est pleurée, mais aussi contextualisée et mieux comprise. Les véritables funérailles vont arriver – à certaines personnes qui ont pris les photos – et cette étrange période de précognition cataclysmique est à la fois tragique et euphorique.

Le centre pharmaceutique français a appelé cette semaine à l’arrêt des quatre injections de Covid, car aucun n’est sûr ni efficace, et les décès et les effets indésirables continuent de croître, mais la répartition satisfaite dans la rue et dans les magasins des voisins et amis se poursuit: ” Avez-vous déjà eu la photo? J’en suis à mon deuxième.

Nous sommes diplômés du lycée, mais aussi de la vie. Tout le monde n’est pas prêt à rencontrer son créateur ou à réussir le programme qu’il s’est fixé au cours de cette vie. Je crois que nous avons tous des points de sortie – mais pour ceux qui gardent le cap, il existe des étapes archétypales préconfigurées pour notre développement personnel.

L’une des premières étapes du développement implique un sentiment de découragement, de dépression et d’isolement croissant; puis se sentir séparés et confus par le système non sensible et la façon dont les gens semblent s’identifier à lui et y trouver du succès. Les gens deviennent comme les personnages d’un feuilleton; ils parlent de clichés et se moquent de blagues peu drôles. Ensuite, nous passons à la recherche de réponses et de sens sous la propagande superficielle de la réalité consensuelle. Pour moi, en tant que vingt-quelque chose qui a été poussé dans l’insomnie à cause d’une angoisse existentielle sur le monde insipide, une pause et un repos soudains sont venus de la méditation transcendantale. L’arrêt corporel et le sentiment de paix ont ouvert une faille dans l’ego assiégé pour permettre le phénomène de synchronicité. Par exemple, chaque fois qu’un couvercle de pot de confiture tombait au sol, il serait commodément droit. J’ai commencé à les laisser exprès pour essayer d’obtenir un résultat négatif, mais c’était toujours positif. Un jour, en cherchant un magasin qui m’échappait, je me suis arrêté et j’ai demandé à l’univers de me montrer le chemin dans les deux minutes. Quelques secondes plus tard, deux hommes m’ont croisé alors qu’ils étaient en pleine conversation. Je n’ai attrapé que quelques mots – «Le magasin d’art de Miller est à côté, sur Stockwell Street» – mais ils étaient la réponse à ma question. À ce moment-là, je suis tombé sur un producteur de télévision à la recherche d’aide pour un documentaire sur la médecine complémentaire, qui impliquait d’interviewer des guérisseurs de cristal, des homéopathes, des naturopathes, etc. Cela a ouvert de nouvelles perspectives et contacts dans le domaine de la spiritualité et des traditions ésotériques. Bien sûr, comme dans toute sphère de la vie, il y avait une pincée de prétendants et de desperados en cours de route, notamment parmi ces personnes qui s’identifiaient comme clairvoyantes et offraient des prédictions sur les événements et les personnes que je rencontrerais (elles étaient presque toujours complètement fausses).

Ces personnes fournissent des percées dans la conscience personnelle et agissent comme des enseignants qui offrent des leçons à la fois faciles et difficiles. Au fur et à mesure que nos systèmes de croyances se développent, nous sommes mieux en mesure d’expliquer le monde qui nous entoure comme une création multidimensionnelle de forces concurrentes et en interaction, plutôt que le darwinisme linéaire de notre programme scolaire. J’ai commencé à étudier la cosmologie et les sciences quantiques de Harold Aspden (théorie de l’éther cubique), Aleskey Dmitriev (domaines du vide) et William Tift (décalage rouge quantique), qui ont commencé à fournir une base élégante et unifiée pour la vie non seulement ici mais tout au long de la univers. (En tant que journaliste des années plus tard, je serais présenté à des scientifiques et d’anciens astronautes sur des programmes spatiaux clandestins qui confirmeraient les bases de ces sciences avancées).

À l’étape suivante de notre développement, les facettes basales du complexe esprit / corps deviennent subsumées par la conscience du Christ – à quel point une personne peut avoir des expériences mystiques et avoir de nouveaux aperçus de la grande vérité de la réalité. La matrice 3D commence à perdre son emprise sur vous, de sorte que vous ne ressentiez pas la traînée de sa dynamique agressive et égoïste, et finalement la matrice 5D fluide et synchrone prend le relais. Pour certaines personnes, cette évolution de la conscience a été suspendue car la Terre – peut-être en témoigne l’échelle de résonance de Schumann – a traversé son propre processus. Ce que nous semblons expérimenter maintenant, c’est la jonction dans l’esprit collectif qui oblige chacun à prendre une décision sur le monde à habiter. La planète elle-même est peut-être sur le point de se débarrasser complètement du paradigme basal, et les gens qui souhaitent continuer dans ces octaves quitteront physiquement la planète pour aller ailleurs.

L’escroquerie Covid et son régime de jab d’ARN qui l’accompagne peuvent bien être un rêve humide d’eugénistes, mais le but supérieur peut être que les lois de l’évolution accordent des sorties de libre arbitre en fonction de qui est, très franchement, assez stupide pour accepter de tels cocktails omniprésents et toxiques dans leurs corps. Les gens ont même deux chances – car le régime propose et recommande au moins deux injections.

