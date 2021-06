Ce que la primaire du maire démocrate pourrait signifier pour les New-Yorkais noirs .

La dernière fois que les New-Yorkais noirs ont décidé d’une élection de maire révolutionnaire, c’était en 1989. À l’époque, la criminalité (influencée par l’épidémie de crack dans la ville) était une préoccupation croissante pour les électeurs. Chargé de décider s’ils se sépareraient du maire sortant, Ed Koch, les électeurs ont opté pour un changement de direction en élisant David Dinkins pour diriger l’hôtel de ville, faisant de lui le premier maire noir de l’histoire de la ville de New York.

Pour certains New-Yorkais noirs, la criminalité, les souffrances économiques et l’état de la police dans la ville aujourd’hui sont des vestiges persistants des questions mêmes sur lesquelles ils ont voté lors de cette élection historique.

Selon NPR, les fusillades dans la ville ont augmenté de 77% (au 11 juin 2021). En outre, les 5 % les plus riches des familles new-yorkaises reçoivent désormais près de 25 % du revenu total de la ville, plus que les 60 % les plus pauvres réunis. Tragiquement, les forces de l’ordre de la ville de New York ont ​​été impliquées dans des centaines de meurtres impliquant la police, y compris le meurtre horrible de Eric Garner.

Ces problèmes ont un impact disproportionné sur les New-Yorkais noirs et, en fin de compte, celui qui remportera la course de mardi sera chargé de donner la priorité au bien-être des New-Yorkais noirs aux élections générales de novembre, et probablement à un mandat élu.

Les partisans de la candidate à la mairie de New York Maya Wiley assistent à un rassemblement la veille de la primaire démocrate le 21 juin 2021 dans le quartier de Brooklyn à New York. (Photo de Spencer Platt/.)

C’est la raison même pour laquelle, selon le révérend Conrad Tillard, un leader de la justice religieuse et sociale dans la ville, le moment est maintenant venu pour les New-Yorkais noirs de tirer parti de leur capital politique lors des élections d’aujourd’hui.

“Le pouvoir politique des Noirs décline dans cette ville, si nous ne le faisons pas maintenant, nous n’aurons peut-être pas le temps dans 4 à 8 ans”, a déclaré le révérend Tillard.

Chacun des candidats au scrutin de mardi propose son propre appel à l’amélioration de la vie dans la ville pour les New-Yorkais noirs. Eric Adams, un candidat de premier plan et officier de police à la retraite, a exhorté les électeurs noirs à reconnaître le besoin global de financement continu de la police dans la ville, même s’il existe un besoin désespéré de réforme.

Interrogé sur son soutien, et souvent sa défense, aux forces de police de la ville, Adams a déclaré : « Les gens veulent me classer, mais parce que je suis compliqué, il est difficile de me mettre dans une case. Je soutiens la fermeture de Rikers (prison de l’île), mais je soutiens également la fermeture du pipeline qui alimente Rikers. »

Ray McGuire, un ancien cadre de Wall Street qui a obtenu l’approbation d’icônes de la ville de New York comme Shawn “Jay-Z” Carter, Peignes Sean « Puffy », et publicitaire Steve Stoute, a également exprimé sa conviction que les forces de police de la ville sont nécessaires et non pas intrinsèquement destructrices. McGuire, cependant, a reconnu la relation ténue entre l’hôtel de ville et les forces de l’ordre de la ville avec les New-Yorkais noirs au cours des dernières décennies, la qualifiant de presque « inexistante ». McGuire cite les politiques économiques inclusives proposées par sa plate-forme promettant d’améliorer les relations entre les dirigeants de la ville et les New-Yorkais noirs.

Les partisans du candidat à la mairie de New York Eric Adams célèbrent après avoir quitté son bureau de vote après avoir voté lors du jour des élections primaires au PS 81 le 22 juin 2021 dans le quartier Bedford-Stuyvesant de l’arrondissement de Brooklyn à New York. (Photo de Michael M. Santiago/.)

Certains des autres candidats en tête, tels que Maya Wiley et Diane Morales (dont l’une pourrait devenir la première femme maire noire de la ville) ont adopté des attitudes libérales concernant le traitement du problème de la police à New York, comme s’engager à transférer les ressources de la police, si elle est élue. Wiley a également critiqué l’adoption de tactiques policières oppressives par certains des candidats, comme la proposition d’Adams de ramener la police stop-and-frisk et des unités anti-criminalité en civil.

McGuire, Adams, Morales ou Wiley pourraient remplir l’héritage du leadership noir dans la première position de la ville, comme l’a lancé Dinkins en 1989. Les candidats non noirs, cependant, n’ont pas échappé à devoir aborder le rôle que joue la race dans l’élection.

Adams a cité une alliance récente et naissante entre les candidats Andrew Yang et Catherine Garcia comme raciste. Selon lui, il vise à empêcher une « personne de couleur » de remporter la course.

“Pour qu’ils (Yang et Garcia) se réunissent comme ils le font ces trois derniers jours, ils disent que nous ne pouvons pas faire confiance à une personne de couleur pour être le maire de la ville de New York alors que cette ville est massivement peuplée de couleur », a déclaré Adams lors d’une conférence de presse. Lors d’une conférence de presse séparée, Yang a répondu : “Je dirais à Eric Adams que j’ai été asiatique toute ma vie.”

Un partisan du candidat à la mairie de New York Andrew Yang assiste au dévoilement d’une peinture murale dans le quartier chinois le 20 juin 2021 à New York. (Photo de Kena Betancur/.)



Malgré les luttes intestines qui se sont produites entre les candidats de la course, les New-Yorkais noirs de la primaire de mardi prendront la décision ultime quant au démocrate le plus apte à diriger la ville à travers sa période la plus transformatrice à ce jour.

Maire sortant Bill DeBlasio a été propulsé au leadership avec le soutien massif des New-Yorkais noirs, dans tous les arrondissements, selon une analyse réalisée par le CUNY Graduate Center. Des sondages récents ont montré que des tendances probables réapparaîtront lors des élections de mardi, car au moins un tiers de l’électorat devrait être noir.

Le vote aura lieu dans les bureaux de vote à travers la ville de 6 h à 21 h. Les électeurs de la ville de New York peuvent vérifier leur bureau de vote sur le site Web du Conseil des élections. Les électeurs choisiront leurs choix par le biais du système de vote par classement nouvellement adopté par la ville, qui permet à chaque personne de choisir jusqu’à cinq candidats, en les classant par ordre de préférence.

Les électeurs qui rencontrent des problèmes ou un traitement injuste dans les bureaux de vote sont encouragés à contacter 866-OUR-VOTE.

