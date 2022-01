Ce que la prolongation du contrat de Kingsley Coman signifie pour la planification de l’équipe du Bayern Munich, la future formation

Les nouvelles récentes selon lesquelles le Bayern Munich et Kingsley Coman se rapprochent d’une prolongation de contrat devraient avoir un effet d’entraînement sur la planification de l’équipe du club et sur la façon dont Julian Nagelsmann aligne son équipe.

Examinons brièvement comment le nouvel accord (présumé) de Coman affectera ces domaines :

Personnel

Avec Coman, Sane et Musiala tous enfermés – et Gnabry serait sur le point de signer son propre accord sous peu – il semblerait que la position de l’aile sera réglée pour les années à venir (s’il y a réellement une position d’aile nécessaire – plus à ce sujet dans le section suivante).

Le Bayern Munich a un énorme talent sur les ailes. Photo de Christina Pahnke – sampics/Corbis via .

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les rumeurs de poursuites de joueurs comme la star de Leeds United Raphinha, l’ailier de la Juventus Federico Chiesa, ou même l’ancien produit de l’académie du Bayern Munich Wooyeong Jeong ?

Ces mouvements (rêves?) Ne se produisent probablement pas – il y a BEAUCOUP d’argent lié au poste au Bayern Munich.

Quant aux jeunes de l’académie, eh bien, cette signature pourrait être un signal pour beaucoup d’entre eux de commencer à chercher ailleurs :

Amindo Sieb, 18 ans, s’est récemment vu refuser la possibilité de déménager à Hanovre 96 pour aider le Bayern Munich II à revenir en 3. Liga. En cas de succès, le club souhaite qu’il reste avec l’équipe pour aider l’équipe à rester « en place ». Pour un jeune ambitieux – qui a sans aucun doute un agent astucieux – le fait de dire que le club l’aime bien n’aura probablement pas beaucoup de poids. Si d’autres clubs commencent à identifier Sieb comme un joueur potentiel de la première équipe et ont une place dans la première équipe à offrir, le jeune devra réfléchir sérieusement à un transfert. L’accord actuel de Sieb expire en 2023. Nemanja Motika a explosé cette saison, mais à 18 ans, il approche du point où il sera prêt pour le football en équipe première (s’il ne l’est pas déjà). Cette voie à son poste semble pour le moins bloquée et pour un talent comme Motika, attendre n’est pas toujours une tâche facile. À 16 ans, Arijon Ibrahimovic n’est pas dans une situation aussi pressante que ses coéquipiers un peu plus âgés, mais le jeune est considéré comme un joyau du campus et sur la voie accélérée vers la première équipe. Ibrahimovic a la capacité de franchir quelques positions, mais il pourrait également regarder l’impasse devant lui.

Il semble que Sieb soit compté pour rester avec le Bayern Munich II, tandis que Motika pourrait finir par signer un nouvel accord puis partir en prêt pour poursuivre la première équipe.

Bien sûr, l’histoire collective des blessures de Coman, Gnabry et Sane pourrait voir des opportunités se présenter pour de nombreux jeunes de s’habiller au moins pour les matchs … mais veulent-ils attendre que quelqu’un se blesse dans l’espoir d’avoir une chance de prouver eux-mêmes?

Formation

Certains ont pensé que Julian Nagelsmann finirait par passer à une formation de trois arrières qui utiliserait trois arrières centraux, deux arrières latéraux et trois attaquants centraux.

À l’heure actuelle, l’équipe se transforme quelque peu en cet alignement offensif alors qu’Alphonso Davies attaque en tant qu’arrière gauche, Benjamin Pavard recule pour fonctionner davantage comme troisième défenseur central et Leroy Sane rejoint Thomas Müller et Robert Lewandowski au centre de le tiers offensif.

L’aile droite (souvent Coman) est un peu un joker. Parfois large, parfois central, ce poste est fondamentalement capable d’être indépendant.

Indépendamment de tout cela, des engagements à long terme envers Sane, Coman, Musiala et probablement un autre envers Gnabry sembleraient indiquer qu’il pourrait y avoir un plan pour laisser le quatuor jouer comme des ailiers traditionnels 4-2-3-1.

Cela arrivera-t-il ou Nagelsmann continuera-t-il à bricoler et à essayer des rôles innovants au sein de sa formation ?

Nous verrons.

Globalement

L’évolution de Coman en tant que joueur au Bayern Munich a été une course folle. Excitant, frustrant, déroutant et dynamique ne sont que quelques-uns des adjectifs utilisés pour le décrire au fil des ans, mais il semble que les choses aient cliqué pour lui au cours des deux dernières années et demie.

Le plus souvent, Coman est une force perturbatrice et rend à peu près toutes les défenses inconfortables. Du point de vue de Coman et du Bayern Munich, la prolongation du contrat était une évidence. Pour les jeunes du campus, cependant, l’accord pourrait représenter une autre raison de commencer à chercher ailleurs.

En résumé, c’est un bon problème à avoir si vous êtes le Bayern Munich, mais qui nécessitera des solutions pour les jeunes joueurs du club.