Ce que la PS5 a (et n’a pas) ajouté en 2021

Il y a un an, deux événements notables se produisaient dans le monde des jeux vidéo. Tout d’abord, le 12 novembre, Sony a lancé la PlayStation 5 sur certains marchés, sa première console de jeu totalement nouvelle en sept ans. Puis, quelques jours plus tard, Kotaku a évalué les fonctionnalités du nouveau système, explorant ce qu’il faudrait pour que le matériel se sente pleinement étoffé.

Au cours de la dernière année, Sony a déployé une multitude de mises à jour pour la PS5 (aux côtés d’une liste impressionnante de jeux propriétaires pour l’année de lancement). Certains ont introduit des fonctionnalités clés, notamment une prise en charge améliorée de l’extension SSD. D’autres n’ont – et ce texte est une citation littérale des notes de mise à jour d’une ligne – rien de plus qu' »améliorer les performances du système ». Mais si nous examinons les ajouts les plus nécessaires, Sony a-t-il livré au cours de la dernière année ?

Une bibliothèque de jeux dans laquelle vous pouvez accéder à toutes les fonctions pour tous les jeux

Tout en survolant l’icône d’un jeu, vous pouvez appuyer sur le bouton Options pour afficher une liste de commandes, un raccourci qui fonctionne pour les icônes à la fois sur l’écran d’accueil de la console et dans votre bibliothèque de jeux. Mais certaines fonctions clés, comme la possibilité de rechercher manuellement la dernière mise à jour d’un jeu (essentielle pour ceux qui n’ont pas activé les mises à jour automatiques), ne sont disponibles que pour les personnes répertoriées sur l’écran d’accueil. Et pour obtenir un jeu sur l’écran d’accueil, qui vous limite à huit jeux, vous devez le démarrer à partir de votre bibliothèque. Vous voyez comment cela peut devenir ennuyeux ?

La PS5 l’a-t-elle compris ? Nan.

Une barre d’icônes personnalisable

Ce serait bien d’étendre le nombre total de jeux que vous pouvez lister sur la barre d’icônes de l’écran principal au-delà de huit.

La PS5 l’a-t-elle compris ? La PS5 ne peut toujours répertorier, au maximum, que huit jeux sur sa barre d’icônes principale. Cela s’ajoute aux trois tuiles « collantes » qui sont toujours là : votre bibliothèque de jeux, la fonction « explorer » (qui semble exister uniquement pour ramasser la poussière) et, bien sûr, le PlayStation Store. Cela n’a pas changé depuis le lancement.

Un raccourci vers la galerie multimédia plus simple

La possibilité de faire de la galerie multimédia l’une de ces tuiles « collantes ».

La PS5 l’a-t-elle compris ? Il n’a pas. Les raccourcis présents au lancement fonctionnent toujours très bien, cependant.

Dossiers

Quelques années après le début du cycle de vie de la PlayStation 4, Sony a ajouté une fonction de « dossiers » extrêmement utile. Vous pouvez mettre vos JRPG dans un dossier, vos tireurs dans un autre, vos jeux indépendants ésotériques dans un troisième, votre « arriéré » qui s’accumule rapidement dans un quatrième, et ainsi de suite. La PS5 n’a pas été lancée avec un.

La PS5 l’a-t-elle compris ? Avons-nous reçu des chèques de 2 000 $ du gouvernement américain au printemps ?

Arrière-plans et thèmes personnalisés

Vous vous souvenez du thème Firewatch de la PS4 ? Ou ces meilleurs thèmes Naughty Dog (les points forts étant Uncharted 4 et The Last of Us ? Ils étaient glorieux !

La PS5 l’a-t-elle compris ? Au lieu de thèmes personnalisables, la PS5 vous montre un arrière-plan de démarrage sur mesure spécifique au jeu, rempli de musique, quel que soit le jeu sur lequel vous survolez l’écran principal. (Ceux de jeux propriétaires comme Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart ont tendance à être plus élégants.) Tel a été le cas depuis le lancement.

Notes de mise à jour

Les jeux PS5 sont mis à jour en permanence. Ce serait bien de voir, directement sur la console, ce que contiennent exactement ces mises à jour. Google et le PlayStation Blog sont trop loin !

La PS5 l’a-t-elle compris ? Google et le blog PlayStation continueront de récolter le trafic des joueurs PS5 à la recherche de notes de mise à jour détaillées.

Tailles de téléchargement claires et précises

Lorsque vous allez télécharger un jeu dans votre bibliothèque de jeux, cliquer sur le bouton « télécharger » ne vous dira pas combien d’espace ce jeu occupera. Pour voir ce chiffre, vous devrez naviguer jusqu’à la page PlayStation Store du jeu. Et puis il y a la question du stockage « Autre » de la PS5 dans votre mémoire, un champ inexplicablement vague qui a échappé à toute explication depuis le lancement mais qui semble gonfler lorsque vous téléchargez certains jeux.

La PS5 l’a-t-elle compris ? Il n’a pas.

Une méthode plus rapide pour la mise hors tension

Éteindre la PS4 était un jeu d’enfant : vous avez appuyé sur le bouton PS pour afficher les options d’alimentation, puis vous avez éteint la console. La PS5, quant à elle, peut être éteinte en tirant vers le haut le « centre de contrôle » et en tabulant jusqu’à l’option la plus à droite (ou en faisant simplement défiler vers la gauche depuis le début). Pas très gênant, mais cela a bouleversé sept ans de mémoire musculaire, nous avons donc demandé un retour à la méthode de la PS4. Le changement est difficile, d’accord ?

La PS5 l’a-t-elle compris ? Je ne peux pas parler pour tout le monde ici. Personnellement, à ce stade, je connais maintenant parfaitement le processus de mise hors tension de la PS5. En fait, dans les rares occasions où je suis revenu sur ma PS4, je me suis retrouvé à essayer de mettre hors tension via la PS5 par habitude. Quoi qu’il en soit, Sony n’a pas ajouté de nouveau moyen d’éteindre la PS5.

Une liste de commutateurs étendue

La fonction Switcher de la PS5 vous permet de parcourir rapidement vos jeux récemment joués. Au plus, il en montrait trois : celui auquel vous jouez actuellement plus les deux jeux les plus récents auxquels vous avez joué. (Si vous fermez le jeu actuellement ouvert, vous ne verrez que deux jeux.) Ce n’est pas une fonctionnalité activement nuisible, mais cela nous a semblé à l’époque quelque peu inutile.

La PS5 l’a-t-elle compris ? La fonction Switcher de la PS5 affiche toujours au plus trois jeux. Et il ne fait toujours rien dans le sens de…

CV rapide, ou quelque chose comme ça

Les consoles de nouvelle génération de Microsoft, la Xbox Series X et la Xbox Series S, lancées avec une fonction intégrée appelée Quick Resume, qui vous permet de jongler avec plusieurs jeux dans un état suspendu, en évitant de démarrer à partir de zéro à chaque fois que vous le souhaitez. jouer quelque chose de différent. La PS5 ne s’est pas lancée avec quelque chose de similaire, même si le Switcher semble faire exactement cela.

La PS5 l’a-t-elle compris ? MDR.

Livraison intelligente, ou quelque chose comme ça

La Xbox Series X/S a également été lancée avec quelque chose appelé Smart Delivery, qui prétendait donner aux joueurs un accès pour leur donner automatiquement accès à la version de nouvelle génération des jeux cross-gen dans la mesure du possible. Avant le lancement, la fonctionnalité ne ressemblait à rien de plus qu’un gadget marketing, mais elle s’est avérée révélatrice. Pendant ce temps, sur PS5, il était trop facile de télécharger accidentellement la version PS4 de jeux cross-gen comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Si vous ne faisiez pas attention, vous pourriez finir par télécharger les deux versions, occupant ainsi un espace de stockage précieux.

Assez facile de différencier les versions de nos jours. Capture d’écran : Sony / Kotaku

La PS5 l’a-t-elle compris ? Sony a fait de sérieux progrès à cet égard. De nos jours, lorsque vous téléchargez un jeu cross-gen, que ce soit depuis le PlayStation Store ou votre propre bibliothèque de jeux, vous aurez le choix de télécharger la version PS4 ou PS5. (Remarque : la version PS5 est, peut-être contre-intuitive, souvent d’une taille de fichier plus petite.) La barre d’icônes principale indique clairement, avec des logos élégants, si vous jouez ou non à la version PS4 ou PS5 d’un jeu. Il est loin le temps de télécharger accidentellement la version PS4 de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sans s’en rendre compte.

Trophées systématiquement transférables

L’année dernière, Borderlands 3 a fait des vagues comme l’une des rares mises à niveau intergénérationnelles stellaires le jour du lancement. Il n’y avait qu’un seul problème : tous les trophées gagnés. D’autres jeux, comme Assassin’s Creed Valhalla, présentaient un problème similaire entre les générations. C’était très incohérent à l’époque.

La PS5 l’a-t-elle compris ? Le transfert de trophées entre générations est encore quelque peu dispersé, avec divers degrés de fonctionnalité au cas par cas, mais il y a certainement plus de jeux réalisables qu’il n’y en avait l’automne dernier. Pour une liste complète des jeux confirmés qui transportent automatiquement vos trophées d’une génération à l’autre, les gens de Node Gamers ont un aperçu impressionnant.

Bien sûr, aucun appareil technologique moderne – sans parler d’une nouvelle console de jeu avec un écosystème en constante évolution et qui dure depuis des années – n’est complètement formé. Ces choses sont conçues pour évoluer avec leurs bases d’utilisateurs, pour grandir et changer en réponse aux commentaires de la communauté. La PS5 a en effet évolué sur 2021, mais pas de beaucoup. (Il est également toujours difficile d’en obtenir un au détail, bien que cela soit le résultat d’une confluence de facteurs indépendants de la volonté de Sony.) Espérons que la deuxième année de la console introduira un plus grand nombre de fonctionnalités demandées par la communauté. Personne ne veut attendre que la PlayStation 6 regroupe tous ses jeux Persona dans un seul dossier.

Restez à l’écoute, car nous évaluerons comment la première année de la Xbox Series X s’est déroulée plus tard cette semaine.