Ce que la réponse à l’engouement SPAC signifie pour les actions introduites en bourse

La fusion entre Capital social Hédosophie V (NYSE:IPOE) et Finance sociale (mieux connu sous le nom de SoFi) a été suspendu. Cela seul ne signifie pas grand-chose pour les actions IPOE.

Ce retard est dû à la mise à jour des directives de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant le traitement comptable des warrants SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Social Capital Hedosophia V a de nouveau soumis sa circulaire de sollicitation de procurations pour la fusion, et les actionnaires devraient voter sur l’opération dans les semaines à venir.

Étant donné que les actions IPOE se négocient au-dessus de 17 $, une approbation est tout sauf une formalité. Un retard dans la clôture de la fusion n’a pas plus d’impact sur la valeur de SoFi, pas plus qu’un retard dans la fermeture d’une maison fait que cette maison vaut moins.

Cela dit, la raison de la mise à jour des directives de la SEC et la concentration plus large de l’agence sur les SPAC importent pour le stock IPOE. À bien des égards, Social Capital Hedosophia V est emblématique de la tendance SPAC.

Et il n’est donc pas surprenant que l’Hédosophie du capital social V ait augmenté et diminué de concert avec l’optimisme et le pessimisme plus larges à l’égard des SPAC. En effet, à ce stade, les perceptions des investisseurs sur le titre ne peuvent presque pas être dissociées de leur vision des SPAC dans leur ensemble.

La SEC jette un coup d’œil

Le problème de comptabilité des bons de souscription qui a conduit au dépôt de la circulaire de sollicitation de procurations est sans importance pour l’évaluation du PAPE et de tous les autres SPAC. Personne ne se soucie vraiment des bénéfices de Social Capital Hedosophia V ou des détails techniques de son bilan. Posséder le titre, c’est finalement posséder SoFi, et les conseils de la SPAC n’ont pas d’impact sur les perspectives de SoFi à l’avenir.

Mais le changement comptable fait partie d’une révision plus large de l’approche de la SEC à l’égard des SPAC. Il existe une différence essentielle entre une introduction en bourse via un SPAC et une offre publique initiale. Les règles limitent considérablement la capacité des introductions en bourse à fournir des commentaires sur l’avenir. Les SPAC n’ont pas de telles limites.

Chamath Palihapitiya, qui fait partie du groupe parrainant le Capital Social Hedosophia V (et, jusqu’à présent, cinq autres SPAC), a souligné la capacité des SPAC à fournir des projections comme l’un de leurs principaux avantages.

Mais la SEC semble moins sûre de cela. Dans un discours prononcé il y a quelques semaines, un responsable clé a souligné qu ‘«une transaction dé-SPAC [the merger between a SPAC and a target] ne donne à personne un laissez-passer gratuit pour des inexactitudes ou des omissions importantes. »

Le problème est que les conseils de nombreux SPAC semblent ridiculement optimistes. Plusieurs SPAC ont promis une croissance record des revenus.

Et, en particulier après la vente de nombreux SPAC, il est tout à fait clair que le marché dans son ensemble ne fait tout simplement pas confiance à ces projections. Si la plupart des SPAC atteignaient leurs prévisions, le cours de leurs actions augmenterait considérablement. Compte tenu de l’attention portée à ces sociétés, la seule explication logique est que les investisseurs transforment fortement ces projections en cours boursiers.

Ce que cela signifie pour les actions IPOE

Les prévisions restent un problème pour l’action IPOE. Par exemple, SoFi, dans sa présentation sur la fusion, prévoyait que les revenus de sa plate-forme technologique (créés en offrant des services à d’autres sociétés financières) passeraient de 1 million de dollars en 2019 à 911 millions de dollars en 2025. La technologie de SoFi est-elle vraiment aussi bonne? La demande est-elle vraiment si élevée étant donné que les grandes institutions financières construisent toutes leurs plates-formes en interne?

La réponse aux deux questions semble être: probablement pas.

Mais les réponses spécifiques des investisseurs seraient en partie motivées par leur confiance en Palihapitiya. Certains le voient comme un champion de l’investisseur de détail, retirant le «pop IPO» des griffes des investisseurs institutionnels et fortunés. D’autres voient un charlatan qui prend cette introduction en bourse se présenter sous la forme d’une propriété de 20% de chacun de ses SPAC.

Le débat a été intensifié par Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV), un autre de ses SPAC. Clover n’a pas révélé que l’entreprise faisait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice. La société a déclaré que l’enquête n’était pas significative. Les taureaux voient Clover comme persécuté (et mis en place pour une «courte pression»). Les ours voient les investisseurs de détail se brûler et la crédibilité de Palihapitiya en prend un coup.

Le débat plus large

Une grande partie de l’argument se résume vraiment à la vision que l’on a du marché. Pour Palihapitiya et d’autres adhérents de la SPAC, la tendance permet aux petits investisseurs d’entrer dans des entreprises passionnantes, jeunes et à croissance rapide dont ils seraient normalement exclus.

Et il y a une liste de fusions SPAC qui étayent leurs revendications. Souhaitez-vous posséder un leader américain du jeu en ligne? DraftKings (NASDAQ:DKNG) est devenu public via la voie SPAC. Une entreprise spatiale? Essayer Vierge Galactique (NYSE:SPCE), le premier Capital Social Hedosophia SPAC. Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) a augmenté beaucoup trop haut, mais c’était évidemment parce que les investisseurs voulaient un morceau de démarrage de véhicule électrique Moteurs lucides.

L’argument contraire est que les investisseurs particuliers ne devraient peut-être pas investir dans ces entreprises. C’est le point que la SEC fait doucement en essayant de faire tourner leurs projections.

Investir dans ces entreprises en démarrage est extrêmement difficile. Comment un investisseur individuel peut-il savoir si Lucid Motors ou, par exemple, Fisker (NYSE:FSR) a un avenir meilleur? Comment peut-elle déterminer si SoFi est un perturbateur fintech à long terme ou un moteur de croissance en prenant trop de risques?

Une réponse est qu’elle examinera les projections de chaque entreprise. De plus en plus, la qualité de ces projections est remise en question. Par example, Canoo (NYSE:GOEV) a revu ses perspectives à peine huit mois après avoir fourni des orientations allant jusqu’en 2027. En conséquence, faire confiance à ces projections semble terriblement dangereux.

Le bord

Les investisseurs institutionnels qui ont historiquement financé ces types d’entreprises sur les marchés privés avaient des avantages clés à répondre à ces questions. Ils ont pu faire preuve de diligence raisonnable, notamment en examinant les livres des entreprises et en visitant les bureaux ou les usines.

Les SPAC et les actionnaires de leurs partenaires de fusion investissent généralement (mais pas toujours) dans des entreprises extrêmement risquées et rémunératrices, et ce avec un désavantage informationnel. Le manque de divulgation de Clover met en évidence ce point.

Pour Palihipitya, c’est très bien. Il croit que les récompenses valent les risques. Pour d’autres (y compris probablement la SEC), les risques mettent les investisseurs individuels en danger.

Dans une certaine mesure, les deux sont corrects. Les SPAC sont dangereux et les SPAC peuvent générer des rendements massifs. Même avec leurs récents reculs, les partenaires de fusion de Palihipitya, y compris Virgin Galactic Holdings et Porte ouverte (NASDAQ:OUVERT) dans l’ensemble se sont plutôt bien comportés. Social Capital Hedosophia V et SoFi peuvent également offrir d’excellents rendements.

La question de savoir si les investisseurs devraient avoir le droit de prendre ces risques fait débat. Mais pour l’instant, il est important de se rappeler que les sceptiques du SPAC ont un cas; Les SPAC ne sont pas sans risque. Les actions IPOE non plus.

