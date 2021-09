Ce que la signature du jour de la date limite peut offrir à Chelsea

L’accord de Chelsea pour Saul Niguez a semblé sur les rochers pendant un moment alors que l’accord de l’Atletico pour signer Antoine Griezmann était au point mort. Néanmoins, les deux accords ont finalement réussi à passer. L’accord de prêt de 5 millions d’euros de Chelsea pour le milieu de terrain polyvalent a ravi ses fans du monde entier. Voici ce que l’on peut attendre de la dynamique de 26 ans.

Quelle date limite de signature Saul Niguez peut offrir à Chelsea

Un pied gauche ajouté à une excellente configuration de milieu de terrain

Les étrangers peuvent regarder une signature de Saul et être confus par la décision de Chelsea de poursuivre un autre milieu de terrain pour ajouter à leur trio exceptionnel qui tourne actuellement. Avec Jorginho, joueur masculin de l’année de l’UEFA, Kante, milieu de terrain de l’année de l’UEFA et vainqueur en série Mateo Kovacic, pourquoi ont-ils signé un autre milieu de terrain ? Saul, cependant, offre quelque chose que ces trois-là n’offrent pas. Il est gaucher.

Tout au long de son séjour à l’Atletico Madrid, il a préféré jouer à gauche et c’est quelque chose qui manquait à Chelsea au milieu de terrain. Pour aller plus loin, les options du pied gauche l’emportent sur le pied droit, avec Hakim Ziyech, Romelu Lukaku et Kai Havertz tous naturellement gauchers. Un pied gauche à l’esprit défensif pourrait aider car il se sentirait naturellement plus à l’aise avec le ballon.

Jeunesse ignorée mais expérience acquise

L’arrivée de Saul Niguez était une nécessité pour Chelsea car le manager Thomas Tuchel ne fait pas confiance aux milieux de terrain suppléants Ruben Loftus-Cheek et Ross Barkley. Deux jeunes milieux de terrain, Billy Gilmour et Conor Gallagher, sont également partis en prêt. Les deux sont partis pour acquérir une précieuse expérience de match dans le but de rejoindre la première équipe l’année prochaine.

La réalité pour Chelsea est qu’ils n’ont que trois milieux de terrain centraux. Des problèmes sont survenus la dernière fois contre Liverpool lorsqu’ils sont tombés à dix et que Jorginho et Kante ont été blessés. Jorginho a admirablement joué avant que Trevor Chalobah ne joue un rôle de milieu de terrain défensif central (un poste qu’il a joué en prêt à Huddersfield Town).

Avec Kante aux prises avec de plus en plus de blessures au fil des années, il a besoin d’être protégé. L’arrivée de Saul permettra à Chelsea de protéger le Français. Si Chelsea utilise son option d’achat à la fin de la saison, cependant, un jeune pourrait ne pas avoir la chance de jouer l’année prochaine.

Saul Niguez : Le moteur

Saul n’est pas un milieu de terrain défensif de classe mondiale ou un milieu de terrain offensif de classe mondiale. Le terme milieu de terrain box-to-box lui convient beaucoup mieux. Celui-ci est cohérent dans les deux zones du terrain et se remplira si nécessaire. Il acquiert des compétences similaires à celles de Frank Lampard dans sa capacité à s’échapper du ballon et à apparaître au bon endroit au bon moment.

Le seul problème, et c’est un gros problème, c’est qu’il a du mal à mettre le ballon au fond des filets, ayant un nombre de buts attendu élevé et très peu de buts marqués (seulement deux sur l’ensemble de l’année dernière). Saul aime s’asseoir assez profondément la plupart du temps et a tendance à occuper l’espace entre ses propres défenseurs centraux. Cela aide son équipe à jouer par l’arrière. Cela suggérerait très probablement qu’il serait une rotation pour Jorginho, qui occupe un rôle similaire.

Chelsea bénéficierait d’un sursaut de vitesse par rapport à l’absence de Jorginho. Ils manqueraient cependant la capacité de passe des Italiens, Saul n’ayant en moyenne que légèrement en dessous de la médiane de la ligue en Liga l’année dernière.

Saul est un autre gagnant

Plus que tout, Saul rejoint Chelsea en vainqueur. Non seulement il a aidé l’Atletico à dominer la Liga l’année dernière, mais il a remporté deux Ligues Europa et une Super Coupe de l’UEFA. Il mourra d’envie de mettre la main sur la Ligue des champions après avoir joué les 120 minutes de la finale 2016 contre le Real Madrid.

Saul travaillera dur et si un manager peut le faire passer au niveau supérieur et l’améliorer soit dans le sens défensif, soit dans le sens offensif, ce sera Thomas Tuchel. Plus de profondeur et plus de force au centre du terrain permettront à Chelsea de dominer sur tous les fronts cette année. Saul est une autre dimension pour transformer l’équipe en champions du monde.

Photo principale

