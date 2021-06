Ce que la star de Jupiter, Josh Duhamel, pense de l’annulation de Netflix et peut-être de rejouer l’utopie

Les critiques n’étaient pas trop élogieuses sur la nature méthodique de la narration de Jupiter’s Legacy, qui a peut-être joué un rôle dans la décision d’annulation de Netflix, ainsi que sur les nombreux problèmes en coulisses et les problèmes financiers. Mais du point de vue des fans, ainsi que du point de vue des acteurs, il y a eu peu d’annulations plus déconcertantes que celle de Jupiter’s Legacy, compte tenu de la part de la narration de la saison 1 conçue pour être rentable dans une deuxième saison. Et même s’il n’est pas fan de filmer des bagarres de super-héros, il semble que Josh Duhamel était aussi enthousiaste à l’idée de voir la future rivalité d’Utopian avec son frère Walt que les téléspectateurs, sans parler de sa relation en ruine avec son fils Brandon. Mais alors que The Union a adhéré à un code strict de ne pas poursuivre avec des intentions meurtrières, Netflix a tué prématurément tous ces scénarios.