Ce que la star du faucon et du soldat d’hiver dit à propos de ces théories de Sharon Carter et de Power Broker

D’accord, Emily VanCamp, on voit ce qui se passe ici. Pour chaque star de Marvel capable de glisser et de renverser les haricots lorsqu’une question directe et de gâterie est posée, il y en a environ 30 autres qui savent exactement comment garder leurs lèvres scellées, et, clairement, VanCamp en fait partie. Et, elle a raison, le Power Broker pourrait être n’importe qui à ce stade. Mais, je dois admettre, l’idée que Sharon est derrière les super soldats et beaucoup d’autres méfaits a été la première chose qui m’est venue à l’esprit à la fin de l’épisode 3.