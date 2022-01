Ce que la variante omicron signifie pour l’économie, les entreprises et les emplois

La variante omicron ne signifie pas un désastre complet pour l’économie, mais ce n’est pas génial non plus. Cela renforce ce qui a été vrai tout au long de la pandémie : ce qui arrive à l’économie dépend de ce qui se passe avec le virus, et tant que le virus n’est pas sous contrôle, le destin économique du pays ou du monde ne l’est pas non plus.

L’économie des États-Unis est dans une meilleure situation qu’elle ne l’était au début de l’épidémie de Covid-19. Les emplois reviennent, mais d’une manière plus agitée que certains optimistes ne l’espéraient, et de manière inégale pour des sous-ensembles de travailleurs. La croissance du PIB au quatrième trimestre 2021 devrait être forte.

Il est trop tôt pour que les effets de l’omicron commencent à apparaître dans la plupart des données économiques. Pourtant, la variante fait évidemment la différence et jette un frein à la reprise.

Des millions de cas de Covid-19 signifient que des millions de personnes manquent de travail pendant la quarantaine, ce qui signifie de graves perturbations. Les vols sont annulés. Les hôpitaux sont confrontés à des pénuries de personnel. Les commerces ferment et rouvrent. Les spectacles et les événements sportifs s’arrêtent, s’éteignent et se rallument. Les écoles ont de nouveau été plongées dans le chaos. Au milieu de la peur du virus, un sous-ensemble du public choisit, une fois de plus, de rester à la maison.

La question n’est pas de savoir si omicron aura un impact économique, c’est de savoir quelle sera sa taille et combien de temps il durera. «Nous avons l’impression qu’il y a beaucoup d’infections, mais cela ne va, selon toute vraisemblance, pas nous submerger. Mais combien de temps cela va-t-il être là ? Parce que c’est perturbateur », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

Les effets ne seront pas ressentis de la même manière. Le scénario pour quelqu’un qui a un congé payé ou qui peut travailler à domicile est assez différent de celui qui n’a pas de congé payé et doit travailler en personne. Les perturbations pour les entreprises dépendront également de ce qui arrivera à leurs employés et à leur clientèle. De plus, le soutien gouvernemental qui sous-tendait de nombreuses périodes précédentes pendant la pandémie – l’assurance-chômage élargie, le crédit d’impôt pour enfants étendu, les prêts aux petites entreprises – a disparu.

« Nous sommes seuls, ce qui, dans une certaine mesure, peut être une raison pour laquelle nous nous entraînons, travaillons à travers », a déclaré Zandi. « Attachez votre ceinture, nous allons traverser cela du mieux que nous pouvons sans chèques, sans argent PPP et sans aide au loyer, nous allons devoir surmonter cela et les gens vont devoir continuer à travailler. »

Vous ne sortez pas autant qu’en octobre ? Moi non plus.

Il existe deux facteurs de santé publique concurrents : la variante omicron se propage très rapidement et les risques qui lui sont associés semblent être un peu plus légers qu’avec d’autres variantes, en particulier pour les personnes vaccinées et vaccinées. En termes d’impact économique, ce sont des facteurs compensatoires ; il n’est pas clair si la propagation du virus ou sa légèreté pèsera plus lourdement sur le comportement des gens.

Pourtant, il est impossible qu’omicron n’ait pas d’effet. Lorsque je passe devant un bar ou un restaurant à New York en ce moment, il y a nettement moins de monde qu’il y a quelques mois (même en tenant compte du temps plus froid). Le personnel est malade dans de nombreuses entreprises. Le nombre d’enseignants et d’élèves qui entrent et sortent des écoles chaque jour varie considérablement. Mon bureau est à nouveau fermé.

Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton, a décrit dans une note récente ce qu’elle pense être deux scénarios pour omicron et l’économie. La version la plus ensoleillée dit que la vague de virus est de courte durée et se termine rapidement, comme ce fut le cas en Afrique du Sud. Et bien que la peur de tomber malade et les heures de travail réduites ralentissent l’activité, cela ne nuira pas vraiment aux dépenses de consommation. Dans cette version, le PIB ralentit au premier trimestre, mais ce n’est pas catastrophique. La version la plus désastreuse dépeint, bien sûr, une image plus désastreuse: Omicron entre en collision avec delta, et même s’il n’y a pas de verrouillage mandaté par le gouvernement, il y en a un efficace car tant de gens tombent malades. Ce qui se passera exactement reste une question ouverte.

« La prévision pendant la pandémie s’apparente à une situation dans des sables mouvants », a écrit Swonk. « Chaque fois qu’il semble que nous ayons une attache pour nous sortir, le sol sous nous se déplace à nouveau en réponse à une nouvelle vague d’infections. »

De nombreux économistes pensent que l’impact de l’omicron sera important, mais l’espoir est qu’il sera rapide. C’est ce sur quoi Wall Street semble parier.

« Le marché boursier atteint un niveau record parce que les investisseurs, je pense, pensent que cela pourrait être la fin de la pandémie », a déclaré Ed Yardeni, fondateur et stratège en chef des investissements chez Yardeni Research. «C’est tout aussi perturbateur que le delta l’était et que la variante d’origine, à certains égards plus, parce qu’il se propage si rapidement. Ce qui est différent avec cette variante, c’est qu’elle se propage comme une traînée de poudre, et l’espoir est, comme une traînée de poudre, qu’elle s’éteigne rapidement.

De nombreux économistes ont réduit leurs prévisions de croissance économique en 2022 en partie à cause de la variante omicron. Zandi, de Moody’s, a réduit ses prévisions de croissance du PIB au premier trimestre de l’année à 2 % en rythme annualisé contre 5 %.

Il est possible qu’omicron alimente l’inflation, les banques centrales des États-Unis et du monde entier exprimant de telles inquiétudes. Si la demande dépasse à nouveau largement l’offre, cela pourrait continuer à poser problème sur les prix. Cependant, Zandi dit qu’il s’attend à ce que l’impact sur l’inflation soit modeste, en partie parce que les entreprises et les industries ont eu un certain temps pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement. Pourtant, il existe des risques liés à la réaction de la chaîne d’approvisionnement à l’omicron, et ils s’étendent bien au-delà des frontières des États-Unis.

« Une chose qui a rendu delta si perturbateur, c’est qu’il a vraiment emporté l’Asie, l’Asie du Sud-Est, où commencent de nombreuses chaînes d’approvisionnement, et ils adoptent une approche différente pour répondre à la pandémie », a déclaré Zandi. « Ils ont tendance à fermer les choses, et c’est très perturbateur. »

Omicron est arrivé dans des eaux déjà agitées

La reprise économique aux États-Unis a été inégale. L’inflation a fini par être un problème plus important que ne l’avaient espéré de nombreux économistes, décideurs et la Maison Blanche. Nous parlons plus de la chaîne d’approvisionnement que quiconque ne l’aurait jamais imaginé. Les emplois reviennent, mais c’est incohérent – l’économie a créé un peu moins de 200 000 emplois en décembre, en deçà des attentes des analystes. Cela a été enregistré avant que l’onde omicron ne s’installe vraiment.

Aaron Sojourner, économiste du travail à l’Université du Minnesota et ancien économiste principal au Council of Economic Advisers, a déclaré qu’il était peu probable que les entreprises licencient des travailleurs comme elles l’ont fait au début de la pandémie. De nombreux employeurs ont de la difficulté à embaucher en ce moment et ils ne veulent pas perdre des employés pour ensuite essayer de les récupérer. De plus, l’espoir est que la variante ne soit pas aussi perturbatrice que les variantes passées, en particulier avec les vaccins et les meilleurs traitements disponibles.

« Je soupçonne que nous aurons des perturbations temporaires dues à des problèmes de santé, mais ce ne sera pas autant de licenciements, ce ne sera pas une destruction d’emplois, ce sera plus l’imprévisibilité des horaires, l’imprévisibilité du personnel », a déclaré Sojourner.

Il semble que ce soient les non vaccinés qui causeront le plus de perturbations. Sojourner estime que les personnes sans au moins deux doses de vaccin sont 2,4 fois plus susceptibles de manquer une semaine de travail à cause de Covid-19. Mis à part le statut vaccinal, ce sont les travailleurs à faible revenu qui s’absentent davantage que les travailleurs à revenu élevé – et qui sont souvent aussi moins susceptibles d’avoir des congés payés.

Chaque semaine, de nombreux Américains s’absentent du travail parce qu’ils souffrent de symptômes de COVID ou qu’ils s’occupent d’une personne malade. Les personnes non vaccinées sont 2,4 fois plus susceptibles de s’absenter du travail. Dans le cadre du statut vaccinal, cela frappe plus durement les personnes à faible revenu, bien qu’elles aient des congés de maladie moins payés. pic.twitter.com/DXBNFSKI0l – Aaron Sojourner (@aaronsojourner) 7 janvier 2022

Tout au long de la pandémie, il y a eu une tension entre les intérêts de santé publique et les intérêts économiques – malgré le fait qu’il n’y a vraiment pas de retour à une économie normale tant que le virus n’est pas sous contrôle. Cette tension s’est manifestée, en partie, avec la décision du CDC de modifier ses directives sur les périodes de quarantaine pour Covid-19. Il dit maintenant que les personnes testées positives pour le virus mais ne présentant pas de symptômes doivent s’isoler pendant cinq jours seulement et porter un bon masque pendant cinq autres. Auparavant, il recommandait 10 jours d’isolement.

La décision est intervenue sous la pression du monde des affaires, comme le PDG de Delta, qui a poussé à un changement de directives afin de réduire les pénuries de travailleurs et de récupérer plus rapidement les employés mis à l’écart. Certains critiques ont qualifié la décision du CDC de privilégier les bénéfices des entreprises par rapport à la santé publique. C’est peut-être vrai, mais il y a aussi une ligne difficile à franchir pour les travailleurs, en particulier ceux qui n’ont pas de congé payé. Pour de nombreuses personnes, manquer 10 jours de salaire est une proposition intenable. Si les États-Unis avaient des congés payés pour tous les travailleurs, le scénario serait différent – ​​et plus brillant.

« Si les gens sont contagieux et contagieux, ils paient le coût de l’isolement. Mais tout le monde en profite, et ce n’est pas juste, ce n’est pas efficace », a déclaré Sojourner. « Cela conduit à de mauvaises décisions d’un point de vue social. C’est vrai pour les travailleurs, et c’est vrai pour les entreprises.

Il existe des moyens de gérer les retombées, mais les outils pourraient être meilleurs

La bonne nouvelle à propos d’omicron et de l’économie est que nous avons de bien meilleurs outils pour faire face à la situation que nous n’avons eu à d’autres moments de la pandémie.

« Il existe un tas de stratégies à faible coût et gagnant-gagnant qui peuvent être utilisées pour protéger la santé et promouvoir les moyens de subsistance et maintenir l’économie, mais elles ne sont pas nouvelles », a déclaré Sojourner, citant les vaccinations, les rappels et les masques, entre autres. les mesures. « Ils ont besoin de travail et de ressources pour réussir, mais dans la mesure où vous pouvez les réussir, vous améliorez la santé et l’économie. »

Si des gens perdent leur emploi ou sont mis à pied, ils continuent d’avoir droit à l’assurance-chômage. L’argent supplémentaire qui est sorti du gouvernement fédéral pendant la pandémie aide toujours aussi. Cependant, cet argent commencera à s’épuiser et une aide supplémentaire liée à la pandémie de Washington, DC, n’est pas en cours.

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré à CNN qu’au-delà peut-être de « quelque chose de petit » pour les restaurants, les soutiens économiques tels que l’extension de l’assurance-chômage ne sont tout simplement pas sur la table parce que l’économie est forte. C’est peut-être vrai, mais le fardeau n’est pas partagé également – ​​les personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile sont poussées à se mettre en danger pour leur santé afin de maintenir leur ménage à flot et l’économie en marche. Et s’ils tombent malades et doivent s’absenter du travail, cela a un coût économique pour eux et pour les entreprises également.

« Fondamentalement, nous sommes toujours dans un monde où les gens pensent que l’économie est faite de profits et d’intérêts des entreprises, et tant que nous pensons à notre économie de cette manière, nous n’arriverons jamais à un point où nous ‘ fournir réellement les ressources de santé publique [along with] les gros investissements et les soutiens du marché du travail qui aident réellement les gens à prospérer. Et jusqu’à ce que nous le fassions, nous ne sortirons jamais de cette situation de manière saine », a déclaré Rakeen Mabud, économiste en chef et directeur général des politiques et de la recherche au Groundwork Collaborative, un groupe de réflexion progressiste. « Nous voyons vraiment comment les décisions de santé publique qui donnent la priorité aux profits par rapport aux personnes mettent le paquet contre les personnes et leurs familles. »

Pour le moment, le pays semble espérer qu’omicron soit un danger temporaire pour la santé des personnes et l’économie. Nous sommes essentiellement en train de s’en sortir.