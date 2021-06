Ce que la WWE prévoit de faire avec Roman Reigns en tant que chef tribal

Roman Reigns a été en feu absolu en tant que chef tribal.

Le joueur de 36 ans a finalement trouvé son rythme en tant que méchant résident de la WWE et bien que de nombreux fans aient voulu qu’il joue ce rôle il y a des années, les choses semblent s’être parfaitement alignées maintenant.

Reigns est la meilleure chose qui se passe à la WWE en ce moment, selon CM Punk

Reigns fait le meilleur travail de sa carrière avec Paul Heyman à ses côtés et ses vrais cousins ​​The Usos également fortement impliqués.

Alors, quel est le plan à long terme avec Reigns ? Selon Dave Meltzer, le plan est ce qu’il a toujours été ; faire de Reigns le plus gros babyface de la WWE.

Sa course au talon a été un succès jusqu’à présent même si nous n’avons pas de fans en direct pour évaluer leur réception. À WrestleMania 37, Reigns a été principalement hué et c’est une bonne chose.

C’était la chaleur qu’il recherchait, pas le genre de chaleur qu’il a reçue au point culminant de WrestleMania 34 où les gens étaient fatigués de lui dans les événements principaux de ‘Mania.

Reigns est l’une des plus grandes stars de la WWE en ce moment

Meltzer dit que tout cela fait partie du plan visant à faire de Roman le meilleur gars de l’entreprise. Il est déjà leur meilleure star, mais l’ancien homme de Shield attend toujours la véritable adoration du public de la WWE.

Maintenant, son travail est universellement salué et comme tout talon excellant dans leur travail, il séduit les gens.

Cela aurait dû être la tactique depuis le début aux yeux de beaucoup. Regardez The Rock, par exemple.

Sa course initiale en tant que Rocky Maivia a été un échec auprès des fans, mais après l’avoir tourné le talon et l’avoir vu s’épanouir dans la Nation of Domination, il est devenu l’un des babyfaces les plus populaires et les plus réussis que la WWE ait jamais vus.

The Rock, de son vrai nom Dwayne Johnson, ne fait que de rares apparitions à la WWE de nos jours en raison de sa carrière à Hollywood

Comme The Godfather l’a rappelé à Stone Cold Steve Austin lors de la formation de la Nation : « Nous l’avons amené sous le nom de Rocky Maivia – les gens lui chient dessus. Cette fois, je vais le mettre dans la Nation. Quand je ferai en sorte que les gens détestent ce gamin, quand je le transformerai, il sera l’une des plus grandes choses que l’entreprise ait jamais vues.

Et à quel point il avait raison. The Rock est un vrai cousin de Reigns et on pense que la WWE se prépare à une énorme confrontation samoane à WrestleMania 38.

Rock a dit dans le passé que s’il revenait à la WWE, ce serait pour remplacer Reigns à WrestleMania.

“On dirait que celui qui aurait du sens, n’est-ce pas, serait Roman [Reigns]”, a déclaré The Rock sur sa chaîne YouTube. « En termes de tirage au box-office.

Reigns et The Rock sont de vrais cousins

“Je serais honoré non seulement de partager le ring avec Roman et de retourner à la WWE. Mais bien sûr, je serais honoré qu’il lève la main sur celui-là.

Si Reigns conquiert The Great One, serait-il accepté comme le meilleur babyface?