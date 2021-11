Ce que la Xbox Series X/S a (et n’a pas) ajouté en 2021

Image : Angelica Alzona (Photos : Microsoft, Shutterstock)

Lorsque Microsoft a sorti ses consoles de nouvelle génération, la Xbox Series X et la Xbox Series S, il y a près d’un an, il était difficile d’en vouloir beaucoup. Après tout, les deux machines utilisaient la même interface et la même interface utilisateur que leur prédécesseur de sept ans, la Xbox One. La familiarité laisse peu de place au désir. Pourquoi changer ce qui fonctionne (la plupart du temps) ?

Un an plus tard, il est clair que rien n’est jamais complet, et la Xbox Series X/S avait une grande capacité de croissance. Au cours de l’année écoulée, Microsoft a dévoilé un nombre constant de mises à jour, notamment pour ses services en ligne (Game Pass, Xbox Live), les fonctionnalités de la console de nouvelle génération (Quick Resume, Smart Delivery) et les jeux (la première version bêta de Halo Infinite, Halo La deuxième version bêta d’Infinite, la troisième version bêta de Halo Infinite). Mais si vous considérez les ajouts les plus nécessaires pendant les jours de lancement, comment Microsoft s’est-il compilé ?

Support de reprise rapide pour plus de jeux

Quick Resume, la grande fonctionnalité de nouvelle génération pour Xbox, permet aux joueurs de jongler avec une demi-douzaine de jeux dans un état suspendu, en contournant cette fonctionnalité embêtante Xbox One connue sous le nom de « devoir charger un jeu à partir de zéro à chaque fois ». Dans les tests de Kotaku, menés juste avant et immédiatement après le lancement de la console, Quick Resume n’était pas pris en charge dans tous les domaines. Certains jeux (The Outer Worlds) ne semblaient pas du tout le supporter. D’autres, comme Assassin’s Creed Valhalla, étaient sporadiques, travaillant un jour mais pas le lendemain.

Avons-nous compris? La prise en charge de Quick Resume s’est clairement étendue depuis le lancement. (Assassin’s Creed Valhalla, pour sa part, fonctionne de manière cohérente maintenant.) Mais il n’y a toujours pas de document encyclopédique officiel qui indique exactement combien de jeux prennent en charge Quick Resume, ou identifie ce que sont ces jeux. Microsoft a annoncé son intention d’ajouter la prise en charge des jeux « les plus joués ».

Indicateurs de reprise rapide, plus une liste d’accès facile

Un autre problème de l’ère du lancement avec Quick Resume : votre console ne vous dirait pas quels jeux vous aviez suspendus à un moment donné. Ce n’est pas très grave, mais si vous ne faisiez pas attention et supposiez à tort que, disons, The Outer Worlds enregistrerait vos coordonnées exactes à Halcyon, vous pourriez finir par vous renvoyer directement à votre sauvegarde automatique la plus récente.

Capture d’écran : Microsoft

Avons-nous compris? Oui! Une mise à jour Xbox de mai incluait exactement cela. Maintenant, lorsque vous affichez le guide Xbox (en appuyant sur le gros bouton central de votre commande), en cliquant sur «mes jeux et applications», une liste de tous les jeux que votre console est actuellement suspendue s’affichera. Et sur l’écran de téléchargement, vous serez prévenu si vous exécutez un jeu. La fermeture de ce jeu accélérera tous les téléchargements que vous avez actuellement en cours.

Un avertissement lorsqu’un jeu est sur le point d’être rapidement annulé

Désolé, désolé, une dernière chose à propos de Quick Resume : ça aurait été bien d’être averti qu’un jeu se fermerait si vous passiez à un autre. Au lancement, savoir quels jeux prennent en charge Quick Resume dépendait entièrement de jouer à un jeu de mémoire.

Avons-nous compris? Avertissement : Nous ne l’avons pas fait. La liste aide quelque peu, cependant.

Inversion universelle de la caméra (et autres paramètres au niveau du système)

Rappelez-vous l’ère de la Xbox 360, lorsque votre système pouvait automatiquement inverser l’axe Y pour chaque jeu auquel vous jouiez ? Sur Xbox Series X/S, vous pouvez configurer le contrôleur pour qu’il ait des manettes inversées, mais cela s’applique à toutes les fonctions liées au contrôleur, de sorte que même les opérations de base, comme la navigation dans les menus, sont inversées. Pas exactement pareil.

Avons-nous compris? Je ne peux toujours pas le faire sur Xbox Series X/S. Vous pouvez sur une PlayStation 5, cependant.

Installations partielles

La Xbox Series X/S vous permet de télécharger de gros jeux par segments. Par exemple, le grand Call of Duty de l’année dernière a permis aux joueurs de partitionner le jeu, de sorte que ceux qui ne voulaient jouer qu’en multijoueur n’auraient pas à sacrifier un espace de stockage précieux sur une campagne à laquelle ils ne toucheraient jamais.

Avons-nous compris? Le potentiel ici est encore largement laissé sur la table. Même certains exemples apparemment évidents, comme Mass Effect: Legendary Edition, qui regroupe des versions remasterisées de la trilogie de science-fiction totémique de BioWare dans un seul lanceur, ne le permettent pas.

Des indicateurs de performance

Contrairement à son principal concurrent, la PlayStation 5, la Xbox Series X/S n’a pas été lancée avec des jeux propriétaires de renom. Au lieu de cela, Microsoft a publié 30 versions ou « optimisées » de jeux Xbox One, augmentant les fréquences d’images, les résolutions et d’autres mesures de performances pour certains des plus grands succès de dernière génération. La machine de relations publiques d’une entreprise peut crier au ciel qu’un jeu est plus joli. À l’époque, nous voulions connaître les détails : quelle est la netteté de la résolution de Gears 5 maintenant ? Quelle est la fréquence d’images de Forza Horizon 5 ?

Avons-nous compris? Nan. Cependant, d’innombrables jeux ont été optimisés au cours de la dernière année, et beaucoup d’entre eux ont certainement l’air assez AF.

Plus de façons de distinguer le tableau de bord Xbox Series du tableau de bord Xbox One

Les tableaux de bord Xbox de dernière génération et de nouvelle génération sont fondamentalement les mêmes, à l’exception du fait que vous pouvez appliquer des arrière-plans dynamiques (des dosserets animés avec des motifs abstraits colorés) sur Xbox Series X/S.

Capture d’écran : Microsoft

Avons-nous compris? Au cours de la dernière année, Microsoft a déployé un tas de nouveaux arrière-plans dynamiques, dont certains inspirés par Game Pass, « mercury » (la substance, pas la planète… je pense) et Halo Infinite. Cela compte-t-il?

Partage de capture plus facile

Vous pouvez partager des captures d’écran d’une Xbox Series X/S sur Twitter. Vous pouvez les télécharger sur le service OneDrive de Microsoft ou les trouver synchronisés via l’application compagnon Xbox. Une chose que vous ne pouvez pas faire ? Branchez une clé USB et copiez-les, comme vous pouvez le faire avec tout autre appareil technologique moderne doté d’un port USB.

Avons-nous compris? Fffffffffff…

Halo infini

Emballage de vente au détail pour la Xbox Series X mettant en évidence Master Chief, Zeta Halo et d’autres images Halo Infinite. Pourquoi? Microsoft avait initialement l’intention de publier la dernière entrée de sa série phare le 10 novembre 2020, le même jour que sa dernière console. En août 2020, le développeur 343 Industries a retardé Halo Infinite à une date non précisée en 2021.

Avons-nous compris? Oh oui. Et l’attente en valait la peine. Le mode multijoueur de Halo Infinite est actuellement jouable, après avoir été publié par surprise le 15 novembre 2021, à l’occasion du 20e anniversaire de Halo. Le jeu complet, y compris sa campagne, sortira le 8 décembre, moins des fonctionnalités telles que le jeu coopératif.

Alors que la Xbox Series X/S fête ses 1 an, une leçon est claire : parfois, les fonctionnalités les plus intéressantes sont celles dont vous n’aviez jamais pensé avoir besoin. Le cloud gaming, qui semblait une chimère il y a tout juste un an, s’est énormément développé ; De nos jours, vous pouvez diffuser de nombreux jeux directement à partir de la bibliothèque Game Pass, même sur du matériel plus ancien, ce qui vous permet de tester des jeux à une résolution inférieure avant de consacrer du temps et de l’espace à un téléchargement. Il y a aussi le « FPS boost » au nom idiot mais étonnamment soigné, une fonctionnalité de compatibilité descendante qui a entraîné une augmentation des fréquences d’images pour des dizaines de jeux plus anciens.

Les gens feront naturellement une comparaison avec le principal concurrent du marché de Xbox, la PS5. Purement par les chiffres, oui, la Xbox de nouvelle génération a reçu plus d’améliorations au cours de la dernière année que la PlayStation de nouvelle génération. Mais ce n’est pas tout à fait juste. La PS5 repart de zéro avec une toute nouvelle interface utilisateur. La Xbox, quant à elle, fonctionne sur un écosystème vieux de sept ans et ressemble à une version constamment raffinée de cet écosystème. À tout le moins, l’année dernière a été un exercice d’eau froide pour voir de première main comment aucune technologie ne sort jamais complètement formée. J’ai hâte de voir ce que l’année prochaine nous réserve.

