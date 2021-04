Ce que l’accord DAZN britannique d’Eddie Hearn signifie pour Anthony Joshua contre Tyson Fury, Sky Sports et le prochain combat de Dillian Whyte

Le paysage de la boxe britannique devrait changer radicalement au cours des prochains mois.

Le président de Matchroom, Eddie Hearn, aurait conclu un méga accord d’argent qui le verra quitter Sky Sports et promouvoir exclusivement sur le service de streaming DAZN pendant les cinq prochaines années.

Mais qu’est-ce que cela signifie exactement pour DAZN, Sky et Anthony Joshua contre Tyson Fury?

Michelle Farsi / Salle de match

Hearn a annoncé avoir conclu un accord révolutionnaire avec DAZN

Qu’est-ce que l’accord UK DAZN d’Eddie Hearn?

Depuis 2012, Hearn fait la promotion de la boxe sur Sky Sports en tant que partenaire exclusif au Royaume-Uni et en Irlande.

Toutes les émissions Matchroom UK de Hearn sont diffusées sur Sky depuis neuf ans, mais les choses sont sur le point de changer.

Selon ., Hearn aurait conclu un accord à neuf chiffres sur cinq ans pour quitter Sky et céder à la place son écurie à DAZN.

Le nouveau diffuseur est un tout nouveau service de streaming OTT qui, bien que déjà établi sur quelques marchés à travers le monde, n’a été lancé que récemment dans le monde (y compris au Royaume-Uni).

Mark Robinson / Salle de match

Hearn est avec Sky depuis 2012

En Amérique, Hearn est déjà partenaire de DAZN.

Matchroom USA et DAZN USA ont tous deux été lancés simultanément en 2018, annonçant un accord massif de 1 milliard de dollars sur huit ans dans le but de conquérir le paysage de la boxe en Amérique.

Cette prise de contrôle n’a pas exactement comme prévu avec une pandémie causant des problèmes ainsi que de nombreux autres obstacles sur la route.

Mais, dans l’état actuel des choses, Matchroom / DAZN est l’une des “ trois grandes ” forces de la boxe américaine aux côtés de Top Rank / ESPN et PBC / FOX / Showtime.

Leur prix actuel au Royaume-Uni est un abonnement de seulement 1,99 £ par mois, mais on s’attend à ce que cela augmente à mesure qu’ils acquièrent plus de contenu et cela augmentera probablement une fois que le nouvel accord Matchroom entrera en vigueur le 1er juillet.

Ed Mulholland / Salle de match

Hearn fait déjà la promotion sur DAZN en Amérique et représente des stars telles que Canelo

Qu’est-ce que cela signifie pour Sky Sports?

On ne sait actuellement pas ce que cet accord signifiera pour Sky Sports à long terme.

Il leur reste trois spectacles à exécuter sur leur contrat actuel avec Matchroom – Derek Chisora ​​contre Joseph Parker (1er mai), Terri Harper contre Hyun Mi Choi (15 mai) et un troisième spectacle en juin.

Le troisième et dernier événement devrait être titré par Lewis Ritson vs Jeremias Ponce à Newcastle.

Après cela, ils auront apparemment un vide à combler et il est trop tôt pour dire si Sky cherchera à forger un nouveau partenariat exclusif avec un nouveau promoteur ou à organiser des événements attrayants sur une base individuelle.

Il est également loin d’être certain que Sky va perdre ses deux plus grandes stars – Anthony Joshua et Dillian Whyte…

Mark Robinson / Salle de match

Joshua est promu par Hearn et se bat sur Sky

Quel impact aura-t-il sur Anthony Joshua vs Tyson Fury?

Bien que cet accord DAZN couvre la majorité de l’écurie Matchroom de Hearn, il est signalé qu’il y aura deux omissions importantes.

Anthony Joshua est le premier d’entre eux – il est une star de la télévision à la carte si importante, il négocie donc son propre accord de diffusion avec Sky.

Dans l’état actuel des choses, il lui reste un combat sur son contrat qui devrait être la confrontation incontestée contre Tyson Fury en juillet / août – un PPV conjoint Sky / BT.

Cependant, on sait que Joshua vs Fury devrait être un accord de deux combats. Au moment de la revanche, le contrat d’AJ avec Sky aura expiré et la situation de diffusion au Royaume-Uni sera en suspens.

Joshua et Fury se rencontreront pour le championnat mondial incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO

Que se passera-t-il avec le prochain combat de Dillian Whyte?

Il est rapporté que Whyte est la deuxième omission de l’accord.

En tant qu’autre combattant PPV à part entière, Whyte négocie ses combats combat par combat avec Hearn et ainsi (comme Joshua une fois son contrat Sky actuel expiré) sera en mesure de se battre sur la plate-forme de son choix.

Le choix pour les deux hommes sera intéressant car DAZN n’offre actuellement pas de plate-forme PPV, mais a toujours été prêt à payer beaucoup d’argent aux États-Unis pour obtenir des stars du PPV telles que Canelo Alvarez et Gennady Golovkin pour leur service d’abonnement.

Dave Thompson / Salle de match

Whyte est également promu par Hearn

Qu’est-ce qui changera d’autre sur DAZN?

Hearn a refusé de confirmer ou de nier tout rapport concernant cet accord, préférant attendre le moment de leur annonce officielle.

Cependant, il a révélé un fait intéressant à iFL TV, expliquant qu’à partir du nouvel accord, leur propre société, Matchroom Media, se chargera de toute la production de leurs émissions.

Hearn a déclaré: «Matchroom Media dirigera la production de nos événements en direct de boxe à partir de maintenant.

«Cela dépendra de l’éclairage, des promenades sur le ring, du look et de la sensation, du talent, de l’équipe de diffusion, tout.

«Nous créons un récit pour les combattants et les combats, nous vendons l’histoire, du berceau à la tombe. De la création à la livraison, il doit être solide, il doit suivre un flux et je dois être capable de le créer.

«WWE, exactement la même chose. Les productions de la WWE créent leur production, leur talent leur apparence et leur ambiance – c’est important pour moi.

«Tout accord maintenant nous verra créer notre propre équipe de talent / présentation, équipe de commentaires, équipe de diffusion, équipe de médias sociaux, équipe de contenu / documentaire.

«Tout accord s’accompagnera d’un énorme arsenal de production, de contenu, de programmation d’épaule, de contenu numérique et nous chercherons à constituer une équipe de talents imparable.»