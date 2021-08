Ce que l’accord sur les Hornets de Terry Rozier dit à propos de la prochaine classe d’agent libre

Vous seriez pardonné si votre réponse au rapport de jeudi selon lequel Terry Rozier avait accepté une prolongation de contrat de 97 millions de dollars sur quatre ans avec les Hornets ressemblait à quelque chose comme « Attendez, quoi ?!?! » Après tout, 97 est très proche de 100. (Seulement 3 millions de distance !) À première vue, l’idée que Rozier – ni le meilleur joueur complet de Charlotte (Gordon Hayward) ni son meilleur gardien (LaMelo Ball), la même position où il vient de dépenser un choix de loterie (James Bouknight) – est un joueur de 100 millions de dollars semble un peu difficile à régler.

Bien entendu, les contrats ne se passent pas dans le vide. Les Hornets ont jeté chaque dollar qu’ils pouvaient à Rozier maintenant – quatre saisons supplémentaires, à partir de 120% de son salaire 2021-2022 avec une augmentation de 8% après la première saison, la prolongation la plus lucrative possible qu’ils ont pu lui offrir dans le cadre de la négociation collective accord—pour plusieurs raisons. En haut de la liste ou presque : la classe d’agent libre 2022 s’annonce comme un festival de yikes absolu.

Une multitude de noms qui auraient fait la une de l’agence libre 2022 : Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard et Jimmy Butler du côté des options sans restriction/joueur ; Luka Doncic, Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander parmi les types restreints ont déjà accepté des extensions cet été. Deux autres, James Harden et Kyrie Irving, devraient rejoindre leur coéquipier Durant pour conclure de nouveaux accords maximum qui feront de Brooklyn le favori pour le titre de la saison prochaine et le concurrent le plus cher que la NBA ait jamais vu.

Enfermer tout ce talent ne laisserait pas le marché stérile en soi. Il y a toujours Bradley Beal, s’il décide qu’il veut se retirer des 37,3 millions de dollars qu’il doit en 22-23 à la recherche d’un accord à plus long terme, que ce soit avec les Wizards ou un autre prétendant. Il y a Zach LaVine, fraîchement débarqué de sa première place dans la catégorie All-Star et de sa première médaille d’or olympique, qui entame la dernière saison de son contrat à Chicago et semble prêt à encaisser l’été prochain. Certains joueurs alléchants approchant de la fin de leurs contrats de débutants – Deandre Ayton et Mikal Bridges à Phoenix, Michael Porter Jr., Jaren Jackson Jr., Collin Sexton, Kevin Huerter – pourraient finir par arriver sur le marché, à condition qu’ils n’atteignent pas accords sur les extensions avant le début de la saison 2021-22 en octobre, mais le libre arbitre restreint est un coup de dés, et qui favorise fortement les équipes en place.

Cela signifie qu’en dehors de Beal et LaVine, la liste des joueurs de haut niveau qui pourraient être réellement disponibles l’été prochain pourrait être limitée à des noms comme Russell Westbrook, John Wall, Aaron Gordon, Goran Dragic, Gary Harris et Dennis Schröder – très bien. des joueurs, tous, mais peu qui semblent susceptibles de changer radicalement la fortune d’une franchise en libre agence. Et il semble clair que la faible probabilité de décrocher un agent libre coûteux a déjà éclairé la prise de décision des équipes.

Chicago a dépensé beaucoup dans l’espoir de constituer une équipe suffisamment bonne pour convaincre LaVine de signer un contrat à long terme l’été prochain. (Les Bulls auraient pu utiliser leur espace de plafond pour donner la priorité à la renégociation du contrat de LaVine jusqu’au maximum pour la saison à venir et lui offrir une prolongation de plusieurs années; le fait qu’ils aient choisi une voie différente met les enjeux d’un terriblement intéressant et peut-être très stressant saison dans la ville des vents.) Les Knicks ont également utilisé leur espace de plafond pour ajouter du talent maintenant plutôt que de le reporter pour un autre été – bien que, de manière cruciale, les manœuvres de New York aient inclus une prolongation pour Julius Randle, le retirant du pool d’agents libres de 2022. Les Celtics ont accordé à Marcus Smart une prolongation de 77 millions de dollars sur quatre ans, préférant conserver leur talisman de longue date plutôt que d’essayer potentiellement de le remplacer au cours d’un été sans une récolte exceptionnelle d’options.

Et maintenant, une équipe de Hornets qui pourrait également ne pas voir beaucoup de raisons de garder sa poudre au sec – le seul agent libre de grand nom que Charlotte a débarqué ces dernières années est Hayward, qui est venu avec des antécédents médicaux très difficiles et qui avait encore besoin d’un coup-tout le monde. -offre d’autre-hors-de-l’eau-a poncé pour garder Rozier, l’ancien compagnon de fond de Boston de Smart, sur un accord qui a un peu plus de sens une fois que vous vous êtes remis du choc initial de l’autocollant.

Aussi frappants que soient les chiffres, le sac Birkin que Scary Terry vient d’obtenir n’est que le 19e plus gros contrat de la NBA parmi les gardes, selon les données du contrat de Spotrac. En d’autres termes : « Terry Rozier gagne 97 millions de dollars ! » semble beaucoup plus sauvage et moins défendable que “Terry Rozier gagnera un peu moins que CJ McCollum, et un peu plus que Buddy Hield.” Surtout quand on considère que, aussi discret qu’il soit, Rozier a produit à Charlotte à un niveau à la mesure du nouveau salaire.

Rozier est l’un des 24 joueurs à avoir en moyenne au moins 19 points, quatre rebonds et quatre passes décisives par match au cours des deux dernières saisons (au moins 100 matchs joués) – un marqueur statistique qui le place en compagnie des candidats MVP et des lauréats All-NBA sur le haut de gamme, et des joueurs comme Jamal Murray (cinq ans, 158,3 millions de dollars), Gilgeous-Alexander (cinq ans, 172,5 millions de dollars), Julius Randle (quatre ans, 117 millions de dollars) et Zach LaVine (quatre ans, 78 millions de dollars, mais sur le point d’obtenir beaucoup plus que ça) sur la partie “bas”. Pas mal pour un joueur dont le contrat initial de 58 millions de dollars sur trois ans semblait à l’époque être un prix de porte désastreux pour une organisation des Hornets désespérée d’éviter de perdre la pierre angulaire de la franchise Kemba Walker pour rien.

Il a atterri dans cette entreprise en grande partie en devenant l’un des tireurs de fond les plus dangereux de la ligue. Il se classe septième de la ligue pour les 3 points marqués au cours des deux dernières saisons; sur les 36 joueurs qui ont tenté au moins 750 3 dans cette séquence, il est à égalité au 10e rang en précision, drainant 39,6% de ses triples essais. Il est devenu une cible de premier plan, excellent pour travailler avec le ballon pour préparer son défenseur, lancer une fusée d’un écran et se mettre en position pour attraper et tirer en mouvement; il a tiré un total de 44,3% sur des 3 catch-and-shoot au cours de ses deux saisons à Charlotte. Cela fait du Rozier de 6 pieds 1 un ajustement parfait en zone arrière aux côtés des meneurs de jeu à ailes géantes comme le Ball de 6 pieds 6 pouces, la recrue exubérante et irrépressible de l’année et le Hayward de 6 pieds 7 pouces, qui jouait à un niveau presque All-Star pour les surprenants Hornets avant de subir une entorse au pied droit qui l’a mis de côté pendant les sept dernières semaines de la saison.

Retenir Rozier permet d’assurer une certaine continuité pour les Hornets, qui ont largué Devonte’ Graham, Cody Zeller et Malik Monk cette intersaison. De plus, cela permet à l’entraîneur-chef James Borrego de ne pas avoir à compter immédiatement sur les contributions démesurées de la recrue Bouknight et de verrouiller le noyau offensif d’une équipe qui, pour ce que ça vaut, était à la quatrième place dans l’Est lorsque Hayward a rejoint LaMelo sur la liste des blessés la saison dernière. (Charlotte est allée 8-16 le reste du chemin, trébuchant jusqu’à la ligne d’arrivée avant d’être forée de 27 points par les Pacers au premier tour du tournoi play-in.) Peut-être un noyau Hayward-Ball-Rozier, éventuellement augmenté de extensions pour Miles Bridges et/ou PJ Washington, n’est pas suffisant pour être la base d’un concurrent sérieux dans un pays de l’Est avec des garçons terriblement grands au sommet de la montagne. Cela devrait au moins offrir une voie pour être compétitif et divertissant à regarder, cependant, une voie qui ne serait pas aussi disponible sans Rozier pour créer des regards ouverts avec la menace de ses tirs et terminer ses matchs en tant que l’un des meilleurs buteurs de la ligue. .

Faites la moyenne des classements de Rozier dans une variété de mesures statistiques avancées fourre-tout de la saison dernière – estimé plus-moins, parts de victoire, valeur par rapport au joueur de remplacement, cote d’efficacité du joueur, boîte plus-moins, vrai plus-moins d’ESPN, RAPTOR de FiveThirtyEight – et vous arrivez à quelque chose juste en dessous d’un joueur du top 50. (En toute honnêteté, toutes les mesures n’étaient pas aussi optimistes.) Facteur de Charlotte qui achète la certitude des coûts de l’empêcher d’entrer sur le marché libre l’été prochain, la bonne volonté qui accompagne le fait de conserver l’un de ses propres joueurs plutôt que de laisser une autre histoire à succès sauter la ville , la flexibilité que son salaire plus élevé pourrait offrir au cours d’une intersaison à venir et la situation plus large dans une ligue où il n’y a apparemment aucun accord dont vous ne pouvez pas vous remettre – tirez, les contrats supermax pour les meneurs vieillissants et blessés sont déplacés chaque été maintenant – et peut-être que Rozier obtenir le 43e plus gros contrat de la NBA n’est pas si effrayant, après tout.

