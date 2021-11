Ce que l’acte d’accusation de Steve Bannon signifie pour les tactiques d’obstruction de Trump

Vendredi, Steve Bannon, ancien haut conseiller du président Donald Trump, a été inculpé d’outrage au Congrès, signalant que la capacité de Trump à se protéger des divulgations potentiellement accablantes liées à l’attaque du 6 janvier contre la capitale pourrait être en déclin.

L’acte d’accusation est le premier du genre en près de 40 ans, et cela pourrait être un signe important des choses à venir alors que le Congrès recherche le témoignage des 35 personnes et groupes, dont Bannon, qui ont jusqu’à présent reçu une assignation à comparaître.

Bannon, qui a été cité à comparaître avec un certain nombre d’autres anciens responsables de Trump en septembre, a quitté l’administration en 2017, mais a rendu compte des conversations de Bannon avec Trump avant l’attaque du 6 janvier, ainsi que des remarques faites sur son podcast, War Room, indiquer que son témoignage serait d’un grand intérêt pour le comité.

Le 5 janvier, juste un jour avant l’attaque, Bannon a déclaré aux auditeurs de son podcast que « L’enfer va se déchaîner demain », selon CNN ; en décembre, selon les reportages de Bob Woodward et Robert Costa dans leur récent livre Peril, Bannon a déclaré à Trump : « Nous allons le tuer dans le berceau. Tuez la présidence Biden dans le berceau.

Malgré l’acte d’accusation de vendredi, il est extrêmement difficile de savoir si même la perspective d’une peine de prison obligera Bannon à témoigner ; comme l’a écrit vendredi Philip Bump du Washington Post, « l’acte d’accusation sera probablement un point de fierté [for Bannon], preuve qu’il est un vrai soldat dans cette lutte qui change le monde qu’il a mise en avant dans son émission.

Indépendamment de la propre tendance de Bannon à témoigner, il semble maintenant beaucoup plus probable qu’il encoure des conséquences pour ne pas le faire, contrairement aux précédents responsables de Trump qui ont bafoué les assignations à comparaître ; s’il est reconnu coupable, selon le DOJ, il encourt « un minimum de 30 jours et un maximum d’un an de prison, ainsi qu’une amende de 100 $ à 1 000 $ » pour chacune des deux accusations d’outrage.

De plus, avec le DOJ soutenant les demandes d’informations du Congrès avec une réelle force juridique, la menace d’une assignation à comparaître pourrait s’avérer une puissante incitation à témoigner – et un outil clé pour le Congrès face aux efforts de Trump pour bloquer l’enquête.

L’acte d’accusation de Bannon n’est que l’un des deux développements de cette semaine qui suggèrent que les tactiques d’obstruction de Trump pourraient atteindre leur limite ; l’autre est arrivé plus tôt dans la semaine, lorsqu’un juge du tribunal de district de DC a décidé que le comité devrait recevoir des documents de la Maison Blanche Trump liés à l’attaque.

Pour le moment, une injonction administrative temporaire signifie que le comité devra attendre au moins un peu plus longtemps pour recevoir les documents – les arguments devant la Cour d’appel de DC sont fixés au 30 novembre – mais les experts disent que l’affaire avance rapidement d’ici les normes des tribunaux fédéraux, un coup porté aux efforts de Trump pour manquer de temps.

Plus précisément, la décision de Chutkan a été rendue 23 jours seulement après que Trump a déposé une plainte, selon le New York Times ; en revanche, il a fallu plus de trois mois à un tribunal de district pour statuer sur un effort de 2019 visant à contraindre l’ancien avocat de la Maison Blanche Don McGahn à témoigner au sujet des efforts de Trump pour entraver l’enquête sur la Russie.

Dans sa décision de mardi, la juge Tanya Chutkan a conclu que les prétentions de Trump au privilège exécutif ne sont pas suffisantes pour retenir les documents du Congrès, écrivant que « l’intérêt public consiste à autoriser – et non à enjoindre – la volonté combinée des pouvoirs législatif et exécutif d’étudier le événements qui ont conduit et se sont produits le 6 janvier.

« Les présidents ne sont pas des rois, et le demandeur [Trump] n’est pas président », a déclaré Chutkan.

Entre cette affaire et la menace d’inculpation qui plane maintenant sur les anciens responsables intransigeants de l’administration Trump – et avec Trump et le GOP retirés du pouvoir au moins jusqu’aux élections de mi-mandat de 2022 – il y a une réelle possibilité que la tactique préférée de Trump, l’obstruction, ne soit pas aussi efficace un bouclier pour lui comme il l’a été auparavant.

Stonewalling est une tactique classique de Trump – et qui a fonctionné auparavant

Trump s’est fortement appuyé sur les tactiques dilatoires tout au long de sa présidence, et il y a une bonne raison pour laquelle il fait la même chose maintenant : cela a fonctionné avant.

Dans le passé, que ce soit en tant que candidat ou au pouvoir avec les leviers du pouvoir à sa disposition, Trump a réussi à bloquer, à entraver ou à contourner de nombreux efforts pour découvrir des informations potentiellement embarrassantes, voire incriminantes, à son sujet.

Même avant d’entrer en fonction, Trump a réussi et à plusieurs reprises à soulever la question de la publication de ses déclarations de revenus, citant un audit de l’IRS qui, selon l’agence elle-même, ne l’empêcherait pas de le faire, et a finalement réussi à devancer leur publication jusqu’après leur départ. bureau, lorsque la Cour suprême des États-Unis a statué que les déclarations de revenus de Trump pourraient être communiquées au bureau du procureur du district de New York dans le cadre d’une enquête sur les finances personnelles et commerciales de Trump.

Des tactiques similaires, y compris un refus catégorique de se conformer aux assignations à comparaître, ont également fonctionné pendant que Trump était au pouvoir; bien qu’il ait été destitué pour obstruction au Congrès – en plus d’abus de pouvoir – en 2019 après avoir ordonné aux agences gouvernementales et aux témoins de ne pas se conformer aux assignations à comparaître du Congrès, il a finalement été acquitté au Sénat.

Comme l’a souligné Maegan Vazquez de CNN l’année dernière, « l’habitude de non-conformité de Trump est, à certains égards, une stratégie efficace »: même avant sa première destitution, la stratégie de Trump a entravé avec succès l’enquête Mueller. Sous la pression de retourner rapidement un rapport, souligne Vazquez, Mueller a refusé d’interviewer Trump directement, sachant que cela se transformerait en un bourbier juridique qui retarderait l’enquête le plus longtemps possible.

Mais alors que les tactiques de Trump ont souvent réussi lorsqu’il était au pouvoir, les républicains contrôlant au moins une chambre du Congrès, maintenant que Trump et son parti sont hors du pouvoir, il ne peut pas faire grand-chose pour bloquer l’enquête en cours du comité du 6 janvier sur son conduite.

Le Congrès n’a pas de temps à perdre, mais Trump a peut-être beaucoup à cacher

L’acte d’accusation de Bannon signale également le sérieux avec lequel le comité du 6 janvier mène son enquête – et pour cause.

Entre autres problèmes, le comité est potentiellement confronté à un manque de temps : avec les mi-mandats de 2022 qui arrivent rapidement et les républicains en position privilégiée pour reprendre le contrôle de la Chambre, le comité ne pourrait avoir que peu de temps pour mener son enquête avant qu’il ne soit en danger de étant fermé par une majorité républicaine à la Chambre.

Cela signifie que les tactiques d’obstruction de Trump sont potentiellement d’autant plus puissantes, si elles réussissent, et cela augmente les enjeux du travail du comité.

Plus précisément, alors que l’on en sait déjà beaucoup sur les actions de Trump et de ses alliés après l’élection présidentielle de 2020 et avant l’insurrection du 6 janvier, les conseillers de Trump pourraient toujours fournir des détails de première main s’ils étaient obligés de témoigner.

Bannon en particulier, selon les rapports, a été l’un des principaux instigateurs des événements qui ont conduit à l’attaque du 6 janvier ; L’avocat John Eastman, un autre personnage clé qui a écrit une note décrivant les façons dont Trump pourrait tenter de renverser les résultats des élections de 2020, a également été cité à comparaître par le comité cette semaine.

Jusqu’à présent, de nombreux membres du cercle restreint de Trump n’ont pas respecté les assignations à comparaître ; Vendredi, son ancien chef de cabinet, Mark Meadows, a dépassé la date limite pour témoigner et pourrait désormais faire face à son propre outrage au renvoi du Congrès.

Mais comme le montrent les progrès de cette semaine sur plusieurs fronts, les meilleurs efforts de Trump pour bloquer n’ont pas ralenti le processus autant qu’il aurait pu l’espérer. De toute évidence, le comité du 6 janvier est prêt à utiliser son pouvoir pour mener une enquête approfondie, et si c’est le cas, il pourrait encore avoir assez de temps pour découvrir de nouveaux détails sur ce qui s’est passé le 6 janvier – et comment Trump, le grand favori du 2024 nomination présidentielle républicaine, a été impliqué.