Ce que l’action de F2 de samedi nous a dit d’attendre du premier grand prix de F1 à Djeddah – .

Le circuit de la corniche de Djeddah a été inauguré samedi avec deux courses de Formule 2, chacune procurant les sensations et le chaos habituels de la série junior.

Il a également donné quelques indices sur la façon dont le premier Grand Prix d’Arabie saoudite sur le circuit se déroulera plus tard dans la journée, notamment si les dépassements seront possibles et comment les commissaires sportifs sont susceptibles de réagir aux incidents.

Les pilotes de Formule 1 en prenaient note, avec Nikita Mazepin de Haas regardant la deuxième course – qui s’est déroulée dans des conditions nocturnes comme le Grand Prix d’Arabie saoudite lui-même dimanche – sur le mur des stands avec l’équipe Hitech pour laquelle il a piloté en F2 l’année dernière .

Le principal centre d’intérêt était la course de la grille au premier virage, qui sera potentiellement la meilleure opportunité de dépassement pour les pilotes de F1 dans le premier tour et au-delà. Il y a eu des commentaires contradictoires sur le côté de la grille permettant de meilleurs départs en F2. Mais là où le caoutchouc était posé près du premier virage, les niveaux d’adhérence variaient sensiblement en fonction de la ligne empruntée.

Plusieurs pilotes de F2 ont franchi ce cap. Certains n’y sont même pas arrivés en un seul morceau car des collisions avec les barrières vers la fin de la ligne droite des stands ont conduit à des voitures incontrôlables anéantissant les malheureuses devant elles.

Niveaux d’adhérence variés au départ Les pilotes de F1 s’attendent à un début de course plus ordonné. Lando Norris ne pense pas que le complexe nécessite une approche particulièrement prudente. « Je pense que c’est la même chose que chaque piste, pour être honnête », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que ce soit trop différent de la plupart des circuits, je dirais. Et j’espère juste que le niveau des pilotes [in] F1 est légèrement plus élevé que ceux de F2. Je pense que c’est le principal.

Son coéquipier Daniel Ricciardo est du même avis. « Il y a assez de ruissellement et tout, donc je ne pense pas que cela pose plus de risques que d’autres pistes.

« La grille est assez avancée, donc les vitesses jusqu’au freinage pour le premier virage ne sont pas si élevées. C’est donc probablement raisonnable. Il y a encore eu des incidents, mais je ne prévois pas que ce soit plus fou que dans d’autres endroits.

Daruvala a été pénalisé après avoir interrompu le second tour. De nombreuses tentatives de dépassement en F2 ont conduit les pilotes à couper le virage et ont établi un précédent sur ce à quoi s’attendre des commissaires sportifs aujourd’hui. Des pénalités de cinq secondes ont été infligées aux pilotes perçus comme ayant pris l’avantage après avoir quitté la piste, généralement en ne concédant pas une position qu’ils avaient au sommet du virage.

Cela a eu un impact significatif sur les résultats de la F2, et bien que vous vous attendiez à ce que le pack F1 soit plus dispersé et moins susceptible de petites pénalités entraînant de fortes baisses de positions, une période tardive de la voiture de sécurité pourrait facilement regrouper le peloton et mener à juste ça.

Un élément qui n’a pas été testé en F2 est la façon dont les pilotes sortant de la voie des stands après un arrêt reviendront dans l’action au virage deux, puis passeront les virages suivants avec des pneus froids s’il y a des voitures derrière. La sortie de la voie des stands a été légèrement allongée après les essais de vendredi.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

La voiture de sécurité a été occupée pendant la deuxième course. Le prochain point critique après le premier virage est le virage quatre, une autre section gauche-droite avec un second tour où les pilotes ont tenté des mouvements en F2. Il y avait généralement moins de différence dans les niveaux d’adhérence ici, donc moins de blocage et de patinage, mais comme les voitures de F1 sont plus larges, il est peu probable qu’il s’agisse d’un point de dépassement dans le grand prix.

Avoir un peu moins d’appui qu’une voiture de F1 signifiait que le pack F2 pouvait se suivre assez étroitement dans les prochains balayages, puis obtenir un sillage jusqu’au virage incliné 13. La proximité du rythme des voitures et leur largeur plus étroite signifiaient qu’elles pouvaient confortablement aller deux -large au coin, mais cela n’en faisait pas vraiment un point d’action.

Les pilotes pouvaient aller à deux de front, mais avaient tendance à sortir dans le même ordre en sortant du virage qu’ils y entraient. La sortie du virage s’est avérée un peu trop difficile pour certains car il s’est à nouveau aplati et il y a eu quelques chutes en solo. Mais encore une fois, il est peu probable que les vitesses plus élevées et les profils plus larges des voitures de F1 fassent de ce virage un problème de la même manière, ce qui en fait moins un point d’action potentiel.

Les pilotes de F2 se sont assurés que les commissaires s’entraînaient beaucoup. Les deuxième et troisième secteurs du tour n’étaient pas des zones sans dépassement en F2 – il suffit de demander à Dan Ticktum de Carlin après avoir tenté l’intérieur et l’extérieur dans la plupart des virages. Les dépassements semblaient incroyablement rares d’après ce qui a été montré à la télévision et une plus grande partie de l’action est venue de pilotes ayant l’arrière sorti tout seuls et provoquant de gros accidents aux virages 14 et 22 en particulier.

Le tour se termine par une longue courbe qui s’étend entre le lac et la mer Rouge, puis la dernière zone de freinage intense dans le virage 27, où Max Verstappen s’est écrasé lors des qualifications F1. L’effet DRS sera très fort sur la longue zone d’accélération jusqu’à ce virage, mais il y aura probablement des trains DRS pour la F1 et si un dépassement est effectué à l’intérieur avant d’atteindre le virage 27 de fin de tour (seuls deux pilotes de F2 ont tenté le moins adhérente en dehors de ce virage au freinage), le DRS devrait alors être disponible pour que la voiture dépassée revienne directement dans la ligne droite des stands.

Il y avait une certaine magie dans la séance de qualification de samedi soir, mais avec une piste de plus en plus serrée sur la ligne de course, il semble que Djeddah offrira une action sur une seule voie du début à la fin.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :