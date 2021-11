Ce que l’affaire d’un Américain révèle sur l’avenir des tribunaux à Hong Kong

Le 7 décembre 2019 touchait à la fin d’une année de troubles à Hong Kong. Depuis le printemps, les gens protestaient contre un projet de loi sur l’extradition que les opposants considéraient comme une menace pour l’autonomie de Hong Kong. L’agitation a bifurqué la ville : vous étiez jaune, avec les manifestants ; ou bleu, avec la police.

Tels étaient les courants sous-jacents à Hong Kong lorsque, traversant la gare de Causeway Bay le 7 décembre 2019, Samuel Bickett a vu un homme frapper un adolescent avec une matraque.

« Que ce soit un jour de manifestation ou non, vous voyez un type en civil battre des gens, votre première pensée est » ce type, flic ou pas ? « », a déclaré Bickett dans une récente interview à Hong Kong.

Une vidéo de la rencontre montre un passant demandant à l’homme en anglais s’il est avec la police. Il nie d’abord l’être, jusqu’à ce qu’il dise finalement oui. À ce moment-là, Bickett avait saisi le bâton pour essayer de le désarmer. Les deux se sont affrontés. Bickett a été reconnu coupable d’avoir agressé un policier et condamné à quatre mois et deux semaines de prison.

Bickett, un Américain de 37 ans qui travaillait alors pour Bank of America Merrill Lynch à Hong Kong, est sorti de prison sous caution depuis août alors qu’il fait appel de sa condamnation et de sa peine.

Une audience est prévue lundi matin, heure locale. Bickett veut justice pour lui-même. Mais son cas n’est pas seulement le sien – il recoupe les troubles de Hong Kong, provoqués par la répression toujours plus stricte de Pékin contre les libertés démocratiques de la ville. C’est devenu un autre signe du manque de responsabilité de la police et de la profonde inquiétude suscitée par la détérioration de l’état de droit.

Lorsque la Grande-Bretagne a rendu Hong Kong sous le contrôle de la Chine en 1997, c’était avec la compréhension que le territoire serait gouverné selon le principe « un pays, deux systèmes ». Hong Kong maintiendrait une structure économique et politique distincte de la Chine continentale jusqu’en 2047. Cela inclut la tradition de droit commun de Hong Kong, un système judiciaire indépendant et des protections pour certaines libertés comme la parole.

Le Parti communiste chinois a cherché à éroder la séparation entre les deux systèmes. Au lendemain des manifestations de 2019, il a intensifié ses efforts pour le démanteler entièrement. Les restrictions de Covid-19 ont réprimé les manifestations de masse de Hong Kong, et à l’été 2020, Pékin a imposé une loi sur la sécurité nationale ciblant les crimes, tels que la sécession, la subversion, la collusion avec des puissances étrangères et le terrorisme. Il présageait un coup de filet sur la dissidence à Hong Kong. Cette semaine, un homme de 30 ans a été condamné à plus de cinq ans de prison pour « incitation à la sécession ». Il a crié des slogans indépendantistes pro-Hong Kong en public.

L’affaire Bickett n’est pas une affaire de droit de la sécurité nationale. Mais la loi sur la sécurité nationale refait les institutions de Hong Kong et le système juridique au sens large. « Le gouvernement a manipulé les systèmes de justice pénale à des fins politiques », a déclaré Eric Yan-ho Lai, chercheur en droit de Hong Kong au Center for Asian Law de la Georgetown Law School.

Cette manipulation – des choses comme punir les militants politiques ou faire pression sur les entreprises pour qu’elles communiquent des informations en vertu de la loi sur la sécurité nationale – se produit parce que « Pékin a utilisé différentes techniques pour avertir les tribunaux s’ils ne se comportent pas », a déclaré Lai.

Un fourgon de la prison arrive au palais de justice de West Kowloon à Hong Kong le 23 septembre 2021, lorsque 47 accusés pro-démocratie ont comparu devant le tribunal, accusés de complot en vue de commettre une subversion en vertu de la loi sur la sécurité nationale promulguée par Pékin. Isaac Lawrence/. via .

« Se comporter », c’est incarner les intérêts de Pékin, ce qui, pour l’instant, signifie éliminer toute remise en cause de son autorité. Un pouvoir judiciaire indépendant ne peut pas fonctionner dans ce schéma. « Je ne pense pas que l’on puisse dire que l’état de droit existe à Hong Kong de manière significative à ce stade », a déclaré Bickett ce mois-ci. C’est pourtant une chose pour laquelle il se bat, même si l’une des seules façons de le faire est de passer par un système juridique qui est en train de se vider.

Le cas de Bickett s’inscrit dans un débat plus large sur la responsabilité de la police

Bickett dit qu’il a essayé d’intervenir parce qu’il craignait que l’homme avec le bâton n’attaque d’autres personnes. Dans une vidéo de l’incident, un passant s’approche de l’officier, identifié plus tard comme Yu Shu-sang, et lui demande en anglais : « Êtes-vous popo ? un terme d’argot pour flic. L’officier répond « non ». Et bien que l’officier en civil dise plus tard « oui », selon Bickett et ses documents d’appel, l’officier a également nié qu’il était policier à plusieurs reprises avant ce qui a été capturé sur la vidéo. Bickett dit qu’il n’a pas entendu le « oui », et même s’il l’avait fait, il en aurait douté à cause des démentis répétés.

Les deux se sont retrouvés dans une lutte pour le bâton. Bickett dit qu’il a frappé l’officier en état de légitime défense, et que Yu Shu-sang le refus de s’identifier et son recours déraisonnable à la force (il s’avère que l’adolescent était soupçonné de saut d’obstacles) ont violé le code d’éthique de la police de Hong Kong. En fin de compte, le magistrat dans l’affaire Bickett a décidé que Yu Shu-sang était un témoin fiable, et bien qu’il ait d’abord nié être un officier de police, « popo » était une « référence irrespectueuse » et avait un « sens dégradant » et donc « le le fait qu’il ait nié être appelé comme tel ne me fait pas penser qu’il essayait de dissimuler son identité.

Avec l’aimable autorisation de Samuel Bickett

Le magistrat a conclu que, sur la base de la preuve, « je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que [the police officer] agissait dans l’exécution de son devoir. Quant à Bickett, a écrit le magistrat, ses actions étaient « une menace sérieuse pour l’ordre public ».

Et c’est l’une des questions ici : qui, ou quoi, définit une menace pour l’ordre public. Au cours des manifestations de 2019, des vidéos et des témoignages ont documenté la police de Hong Kong utilisant des tactiques agressives contre les manifestants, dont certaines ont violé leurs propres règles. Cela, associé à la décision du gouvernement d’appeler les manifestants « émeutiers » et d’en arrêter certains pour émeutes, a généré plus de fureur contre les autorités et a conduit à des appels à une enquête indépendante sur la brutalité. Mais le gouvernement de Hong Kong a largement défendu les tactiques de la police pendant les manifestations, y compris des choses comme des officiers se faisant passer pour des manifestants. Les efforts pour revoir ou tenir la force responsable ont échoué. Selon le South China Morning Post, plus de 10 000 personnes ont été arrêtées dans le cadre des manifestations pro-démocratie de 2019, et des centaines ont été condamnées. Aucun policier accusé d’avoir fait un usage excessif de la force ne figurait parmi eux.

Bickett n’était pas un manifestant, juste un gars qui faisait du shopping avec un ami. Mais l’affaire a trouvé un écho car il s’agit peut-être moins d’un incident isolé qu’un aperçu d’une force de police capable d’opérer en toute impunité. « Il semble qu’il s’agisse d’un autre cas typique où le tribunal a tenté d’agir de manière impartiale, mais qui est en fait partiellement en faveur des forces de l’ordre », a déclaré Lai.

Bickett voit cette déférence comme un signe d’érosion institutionnelle. « Vous ne pouvez pas avoir l’état de droit lorsque vous ne poursuivez de manière sélective qu’une partie de la population tout en signalant à une autre partie de la population qu’elle est au-dessus de la loi. »

L’état de droit s’effiloche à Hong Kong, ce qui suffit à le miner entièrement

Cette question – qui est au-dessus de la loi – n’est pas unique à Hong Kong. Ce débat a également lieu dans des endroits comme les États-Unis, surtout dans les affaires impliquant des policiers.

Mais le cas et l’appel de Bickett se sont déroulés parallèlement à la campagne de Pékin visant à saper l’autonomie et les libertés de Hong Kong. Un homme criant des slogans indépendantistes est reconnu coupable d’« incitation à la sécession ». L’ex-PDG d’Apple Daily, une société de médias désormais fermée, s’est vu refuser la libération sous caution, en partie parce que le gouvernement américain et d’autres gouvernements se sont prononcés contre son arrestation. Une université a tenté de retirer une statue commémorant le massacre de la place Tiananmen.

« Si nous pouvons dire cela d’une manière très honnête, Hong Kong est en train de devenir juste une autre ville en Chine », a déclaré Dongsheng Zang, expert en droit chinois et professeur à la faculté de droit de l’Université de Washington. Et en Chine, la primauté du droit est en grande partie décidée par le Parti communiste chinois.

« Mon sentiment est que [Hong Kong’s rule of law is] sous assistance respiratoire – mais le pronostic n’est pas très bon », a déclaré Martin Flaherty, professeur de droit international à l’Université Fordham. Une partie de la raison, a-t-il dit, est que tous les pièges du système de Hong Kong – basé sur le modèle britannique – sont toujours là. Les juges rédigent des décisions. Des appels, comme celui de Bickett, ont lieu. Cela montre à quel point l’érosion de l’état de droit est sinistre et subtile ; il est impossible d’identifier le point de rupture avec clarté.

Le cas de Bickett sera l’un des nombreux points de test en cours de route, mais il pourrait également ne pas offrir une conclusion claire. S’il est renvoyé en prison, est-ce parce que le juge qui entend son affaire a pleinement cru qu’il avait tort ? Ou parce qu’il a embarrassé la police ? S’il est disculpé, ce sera peut-être un dernier souffle pour le système judiciaire de Hong Kong. Ou peut-être y a-t-il des raisons cyniques : Bickett a été franc et il est américain ; peut-être que cela ne vaut pas la peine de le renvoyer en prison.

Le fait que Bickett soit américain est une autre raison pour laquelle cette affaire se démarque. Jusqu’à présent, la Chine a essayé de jouer sur les deux tableaux : réprimer la dissidence mais toujours essayer de préserver Hong Kong en tant que plaque tournante des affaires internationales. Hong Kong a obtenu ce statut en partie à cause de la primauté du droit – si vous avez un différend commercial, vous devez savoir que les tribunaux seront un intermédiaire équitable – et parce que ses libertés relatives en ont fait une ville cosmopolite et dynamique.

Une partie est toujours en place. Mais Flaherty a déclaré que le cas de Bickett était un coup de foudre – la Chine veut toujours votre entreprise, mais pas si cela se fait au prix de défier le gouvernement. « Vous tous, hommes d’affaires et avocats étrangers, si vous gardez le nez sur terre et que vous gagnez de l’argent, faites simplement des contrats, sortez dans des bars d’expatriés et vous saoulez et ne dérangez personne, tout ira bien », a-t-il déclaré. mentionné. « Mais à la minute où vous vous approchez de quelque chose qui est politique – ce qui impliquerait de tenir tête à la police – vous allez avoir des ennuis. »

« Et le fait que vous soyez un étranger ne va pas vous aider », a ajouté Flaherty.

Bickett, en tant qu’avocat, a bâti sa carrière sur la foi en la loi. Il n’est pas optimiste quant à l’issue de son appel. « Le fait que je ne puisse pas vraiment contrôler si je vais finir en prison ou non, ou ce qui va m’arriver devant les tribunaux, m’a fait accepter que la chose la plus importante pour moi est de m’assurer qu’il compte pour quelque chose », a déclaré Bickett. « Si je dois vivre ça, je ne veux pas le faire en silence. »

Bickett veut que cette épreuve compte pour quelque chose. De nombreux Hongkongais n’ont pas cette option, ou le privilège de le faire. En tant qu’Américain à Hong Kong, Bickett a la possibilité de partir. Bien que, de la façon dont il le voit maintenant, cela pourrait finir par être son seul choix. « Ce n’est tout simplement pas sûr, d’une part », a déclaré Bickett. « Et puis, pour un autre, je suis avocat, non ? Que va faire un avocat dans un endroit où personne ne se soucie de la loi ? »