Little Women de Louisa May Alcott a été publié il y a plus d’un siècle et demi – en 1868 – et toutes ces décennies plus tard, il reste un roman populaire. Ce que de nombreux fans de l’auteur ne savent peut-être pas, c’est qu’en tant que jeune fille, Alcott a appris de première main à quel point une communauté socialiste utopique est ridicule.

Alcott n’avait que 11 ans lorsque son père a déménagé la famille dans le village expérimental de Fruitlands dans le Massachusetts. Ce n’était pas un endroit prometteur. Elizabeth Dunn de History.com écrit,

Fruitlands a été fondée à Harvard, Massachusetts, en tant que communauté agricole autosuffisante par Charles Lane et Bronson Alcott, deux hommes sans expérience pratique de l’agriculture ou de l’autosuffisance… Il était interdit aux colons de manger de la viande, de consommer des stimulants, d’utiliser toute forme de travail des animaux, créer de la lumière artificielle, prendre des bains chauds ou boire autre chose que de l’eau. Les idées de Lane ont ensuite évolué pour inclure le célibat dans le mariage, ce qui a causé pas mal de frictions entre lui et son plus fidèle disciple, Bronson Alcott, qui avait déménagé sa femme et ses quatre filles. [Louisa being one of them] à Fruitlands dans un élan d’enthousiasme caractéristique.

Au moins 119 établissements utopiques, communaux ou socialistes ont été fondés au début des années 1800 en Amérique. Alors que la majeure partie du pays se délectait des libertés nouvellement acquises et d’une économie de marché qui permettait aux entrepreneurs de créer de la richesse, quelques mécontents cherchaient une vie différente. Ils méprisaient la propriété privée au profit du partage des biens matériels en commun. Ils préféraient une communauté « planifiée » au « chaos » supposé de l’ordre spontané du marché. Ils pensaient que s’ils travaillaient sur le papier à quoi ressemblerait leur société préférée, tout et tout le monde se mettraient en place.

Dans The Dark Side of Paradise : A Brief History of America’s Utopian Experiments in Communal Living, j’ai résumé leurs rêves :

Dans un « esprit de communauté » désintéressé et une « coopération fraternelle au lieu de compétition », il n’y aurait pratiquement aucune division de classe ou de revenu. Tout le monde vivrait alors heureux pour toujours (ce qui, comme les lecteurs le savent, est une dernière ligne populaire de nombreux contes de fées).

Depuis sa création en 1843, Fruitlands et ses visionnaires Lane et Alcott ont mariné dans les abstractions socialistes à moitié cuites qui l’ont voué à l’échec :

De nobles gages d’égalité qui sont loin de la réalité. Les femmes, par exemple, se sont fait promettre qu’elles n’auraient pas à travailler plus dur ou plus longtemps que les hommes, mais les filles Alcott faisaient partie des femmes de Fruitlands qui se sont retrouvées avec la plupart du travail.

Dingo, notions marginales sur la vie. À Fruitlands, ces notions comprenaient une abstinence générale non seulement du sexe, mais de la plupart de ce que ses architectes considéraient comme des « activités mondaines » – comme la plupart des échanges commerciaux, l’élevage de bétail et la plantation de légumes qui poussent (comme les navets et les carottes) au lieu d’augmenter (comme la laitue et les tomates).

Un dédain étrange pour la propriété privée. Le simple désir d’acquérir une propriété pour soi (même en servant les autres comme clients) était considéré comme répugnant. Lane et Alcott ont visité une fois une colonie voisine de Shakers et tout en admirant la pratique des Shakers de propriété détenue «en commun», ils les ont condamnés pour s’être lancés dans le commerce en vendant leurs meubles faits maison.

Louisa May Alcott a écrit plus tard une critique brûlante sur le temps passé par sa famille à Fruitlands dans un essai intitulé « Transcendental Wild Oats ». Il comprend ce paragraphe :

L’argent a été abjuré comme la racine de tout mal. Le produit de la terre devait subvenir à la plupart de leurs besoins ou être échangé contre le peu de choses qu’ils ne pouvaient pas cultiver. Cette idée avait ses inconvénients ; mais l’abnégation était à la mode, et il était surprenant de voir combien de choses on peut se passer.

Aucune de ces 119 communes utopiques ou plus n’a survécu. Les plus chanceux qui existent encore aujourd’hui sont les musées. Aucun n’a duré autant qu’une décennie. Fruitlands est allé plus vite que la plupart d’entre eux. Il a disparu en seulement sept mois.

Peut-être que ce piètre bilan est la raison pour laquelle les socialistes ne pratiquent pas le socialisme « volontaire » aujourd’hui, préférant entraîner les gens dans leurs plans par la coercition. C’est un commentaire plutôt triste, n’est-ce pas ? Des idées si mauvaises que parce qu’elles échouent lorsqu’elles sont essayées librement, elles doivent être imposées à la pointe d’un fusil. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

