Ce que le Bayern perd sans Lewandowski

04/02/2021 à 13:48 CEST

Le « virus FIFA » vient de frapper le Bayern Munich. Les Bavarois perdent leur meilleur tireur, leur arme qui n’a pas à être secrète car elle s’exécute de la même manière, une assurance contre tout rival et le buteur le plus meurtrier et en forme du monde. L’actuel «The Best» est en passe de couronner une autre année avec ce prix, mais cette blessure fera-t-elle des ravages?

Celui qui, comme les chiffres l’indiquent, si cela peut vous affecter, c’est votre équipe. Ceux de Flick n’ont réussi à remporter qu’un seul match en Bundesliga des 4 dans lequel l’attaquant polonais est resté anonyme. Les trois autres ont été réglés avec deux nuls et une défaite. Quelque chose de similaire se produit dans Champions.

Samedi prochain, ils auront un affrontement très important et vital contre le deuxième classé, RB Leipzig, qui tentera de laisser les trois points à domicile et de réduire la distance qui les sépare à un seul.

Buteur lors des 8 derniers matchs de l’équipe de Munich, marquant 13 buts dont 3 tours du chapeau, Lewandowski a été impliqué dans 52% des buts de son équipe cette saison dans le championnat allemand, avec un total de 35 buts en 25 matchs et six passes supplémentaires.. Non seulement cela, mais ses buts ont signifié 22 points. En cinq matchs, il a marqué tous les buts de l’équipe, ce qui n’est pas rien. Le Bayern est un roller, mais c’est lui qui le conduit.

À 8 jours de la fin de la Bundesliga, le Polonais n’est qu’à 5 buts d’égaler l’un des meilleurs records de l’histoire du championnat allemand, celui détenu par le légendaire Gerd Müller, qui a clôturé la saison avec 40 buts. , et que l’attaquant tente de chasser depuis des années.

Atteindra-t-il la Ligue des champions?

Avec son regard tourné vers les quarts de finale de la Ligue des champions, où sans lui, le Bayern devient vulnérable, Lewa tentera de se remettre pour atteindre le match retour et aidera son équipe à revalider son triomphe dans la plus haute compétition européenne. Leurs chiffres, cette année plus discrets, valent toujours de l’or et l’avoir fait toujours peur au rival, en l’occurrence dur à cuire, le PSG de Neymar et Mbappé. Sans lui, les Parisiens pourront-ils consommer leur revanche?

À ce jour, dans l’une des rencontres les plus difficiles qu’ils ont eues cette saison, ils n’ont pas très bien réussi sans Lewandowski. Il a perdu le match à Wanda avec l’Atlético de Madrid et, surprise, l’équipe n’a pu que dessiner, ce qui ne s’est pas produit avec lui sur le terrain en Ligue des champions..