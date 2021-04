ce que le cas dit de l’empathie sur Internet

. – Cette semaine, le monde a rencontré Tessica Brown, qui s’appellerait « Gorilla Glue Girl », une jeune femme de Louisiane qui a peut-être fait le désordre le plus malheureux en matière de soins capillaires de l’histoire. Au lieu d’utiliser de la laque ordinaire, elle a pris une boîte de colle en spray Gorilla Glue et en a utilisé un peu sur ses cheveux.

Le résultat était, eh bien, exactement ce que vous pensez qui se passerait si vous couvriez accidentellement votre tête avec de la colle de force industrielle.

Ses cheveux sont devenus un casque impénétrable, et alors que ses vidéos sur les réseaux sociaux de l’incident ont accumulé des millions de vues, les gens sont devenus obsédés par sa situation.

Lancez-vous les yeux sur quelqu’un qui s’est retrouvé dans une telle situation? Tu te sens mal?

Cynisme ou empathie – C’est un choix auquel nous sommes souvent confrontés alors que nous regardons un défilé sans fin d’étrangers en ligne évoquant leurs erreurs, leurs mauvaises décisions et des mésaventures malheureuses pour le monde entier.

REGARDER: Cette femme a utilisé par erreur Gorilla Glue au lieu de laque pour cheveux … et s’est retrouvée à l’hôpital

La réaction au bogue de ‘Gorilla Glue Girl’ a été mitigée

Bien qu’il y ait beaucoup de rires aux dépens de Brown, il semble qu’une bonne partie des personnes qui sont intervenues dans la situation se sentaient vraiment mal et voulaient aider la pauvre femme. Les sections de commentaires de leurs vidéos se sont transformées en petites réunions de brainstorming, où les gens ont discuté de tous les solvants adhésifs qui, selon eux, pourraient fonctionner.

Même Chance the Rapper en a parlé, en disant qu’il était heureux que les gens aident Brown et qu’il était difficile de rire de la vidéo car elle semblait très désemparée.

L’incident a évidemment également suscité beaucoup de désapprobation. Après tout, les gens font toutes sortes de choses dangereuses et étranges pour un peu de gloire sur les réseaux sociaux. Les cascades dangereuses d’antan, comme le défi de la cannelle au début des années 2010, ont même lancé la carrière de certains Youtubers à succès, et le défi Tide Pod persiste toujours en ligne comme un mème sur les empoisonnements fous (et chimiques) de la jeunesse. Nous nous réveillons tous les matins dans un monde où se coller les cheveux sur la tête n’est pas le pire choix de carrière que vous puissiez faire.

LOOK: «Bird Box» inspire un défi nouveau et dangereux sur Internet; Netflix demande aux utilisateurs de ne pas

Dans le cas de Gorilla Glue Girl, il est difficile de savoir quoi penser. Qui parmi nous n’a pas attrapé une canette de quelque chose et l’a utilisé en pensant que c’était autre chose? Si vous n’avez jamais quitté la maison avec un peu de spray déodorant sur vos cheveux ou des comptoirs polis avec PAM lorsque vous vouliez atteindre le Lysol, félicitations. Vous êtes construit différemment.

Il est également intéressant de noter que certains utilisateurs de TikTok aux yeux d’aigle ont souligné qu’il existe une ligne de soins capillaires appelée «Gorilla Snot» qui présente un gorille sur l’emballage, et que la laque préférée de Brown s’appelle «Got 2b Glued». Coïncidence? Peut-être.

D’un autre côté, nous survivons à une époque où les gens mettaient des cuillères à soupe entières de cannelle séchée dans leur bouche.

Len Martin, une sorte de « démystificateur de défi », a essayé le soi-disant « défi de colle de gorille » et a collé une tasse en plastique à sa lèvre. Étonnamment, étonnamment! le verre a fusionné avec sa lèvre immédiatement, et elle a dû le retirer à l’hôpital.

Cependant, voici le piège. Martin dit qu’il le faisait pour prouver ce que de nombreux cyniques d’Internet soupçonnaient: que Brown exagérait la situation pour influencer. Il dit, définitivement et avec des preuves de première main (et peut-être un peu moins du bout des lèvres), qu’elle ne ment pas sur combien Gorilla Glue craint d’avoir dans des endroits où elle n’appartient pas.

Voilà donc une autre partie du puzzle résolue. Les confusions se produisent, et quand elles surviennent, c’est vraiment désagréable, même si vous l’avez fait exprès.

Elle a subi des conséquences douloureuses

Même si Brown avait l’intention de mettre Gorilla Glue sur ses cheveux, il a clairement eu du mal par la suite, a dû se rendre à l’hôpital et a essayé diverses méthodes de retrait.

« Enlevez tout simplement », ont dit certaines personnes. D’autres ont souligné que les cheveux signifiaient beaucoup pour certaines personnes, et ils comprenaient parfaitement l’insistance de Brown selon laquelle il voulait sauver ses cheveux par tous les moyens possibles. De cela, une autre conversation a émergé sur la relation entre les femmes noires et leurs cheveux, et les stéréotypes rigides de la beauté avec lesquels elles doivent lutter.

« Elle est méprisée par beaucoup », a déclaré Sunny Hostin à propos de « The View » sur Twitter. « Compte tenu de l’histoire de la façon dont les femmes noires sont attaquées et combattent toujours la croyance répandue selon laquelle nos cheveux naturels ne sont pas professionnels, négligés ou d’une manière ou d’une autre » une déclaration « , veuillez leur donner un peu de grâce et de compréhension. »

Encore une fois, l’empathie.

Brown a finalement cédé et a coupé sa longue queue de cheval. Un chirurgien de Beverly Hills a offert ses services, gratuitement, pour l’aider à se débarrasser de Gorilla Glue et elle l’a pris.

Après une opération de quatre heures, la tête de Brown est heureusement sans colle.

Elle et sa famille ont également lancé une collecte de fonds pour sa situation.

Quelle que soit l’intention, tout le monde peut gagner un peu ici: Brown a reçu beaucoup d’amour et s’est enfin débarrassé de son cauchemar avec Gorilla Glue. Le chirurgien qui l’a aidée et les imitateurs qui ont mis en garde contre le « Gorilla Glue Challenge » ont obtenu une renommée secondaire. Même Gorilla Glue a fière allure en entrant dans une section de commentaires TikTok avec des conseils, même s’ils ont dû publier plusieurs déclarations exhortant les gens à ne pas abuser de leur produit.

Encore une fois, le cynisme.

Alors que le fil devient de plus en plus empêtré dans la trame de l’histoire étrange sur Internet, Brown insiste toujours sur le fait que c’était une erreur honnête et, de toute évidence, a réagi exactement comme quelqu’un mettrait accidentellement de la colle sur ses cheveux. Beaucoup de gens vous croient et vous font preuve de gentillesse, ou du moins ont suspendu leur incrédulité suffisamment longtemps pour être véritablement engagés dans votre bien-être.

Nous savons déjà qu’une grande partie de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux est exagéré, augmenté et empaqueté tactiquement au point que l’histoire est souvent plus que la réalité. Donc, Gorilla Glue Girl, la personne, n’est peut-être pas aussi centrale dans le discours que Gorilla Glue Girl, la parabole: des erreurs, d’une substance difficile à éliminer, des normes de beauté culturelle, des conséquences de ses actions.

La façon dont nous réagissons à leur malheur est un autre test de personnalité qui révèle les conditions que nous mettons sur notre empathie et combien nous devons croire pour la partager.