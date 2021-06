Ce que le casting 100 fait maintenant

Isaiah Washington (Thelonious Jaha)

Jouant Thelonious Jaha, l’ancien chancelier de l’Arche, Isaiah Washington a été l’un des principaux acteurs de The 100 sur The CW pendant cinq saisons. Auparavant, Washington était surtout connu pour avoir joué le Dr Preston Burke dans Grey’s Anatomy sur ABC. Ses autres crédits télévisés incluent Ally McBeal, Soul Food, Bionic Woman et New York Undercover. L’année dernière, il est apparu dans P-Valley de Starz. De plus, au cinéma, Washington est vu dans plusieurs films de Spike Lee, dont Clockers, Crooklyn, Girl 6 et Get on the Bus. Ses autres crédits au cinéma incluent Bulworth, Ghost Ship, Romeo Must Die, Out of Sight, Love Jones, Hollywood Homicide, Exit Wounds et True Crime. Il est également apparu dans Blue Caprice, Wild Things 2, Dancing en septembre et, plus récemment, dans Cut Throat City l’année dernière.

Actuellement, Isaiah Washington accueille Isaiah Washington: Kitchen Talk de Fox Nation. Ensuite, l’acteur apparaîtra dans James II, Escape from Black Water et God’s Not Dead : We the People. Actuellement, Washington tourne son prochain western Corsicana, un véhicule vedette qui servira également de scénariste et de premier réalisateur à l’acteur.