Ce que le casting d’Air Force One fait maintenant, y compris Harrison Ford

Pour les personnes d’un certain âge, il y a peu de films d’action des années 90 qui sont aussi appréciés que le thriller d’action politique de Wolfgang Petersen Air Force One de 1997, qui comportait justement l’un des meilleurs personnages de Harrison Ford de la décennie et de sa carrière. En dehors de Ford, avec son portrait du président des États-Unis James Marshall et de Gary Oldman dans le rôle d’Egor Korshunov, le chef d’un groupe terroriste ultranationaliste kazakh, le reste de la distribution d’Air Force One est une liste aussi longue qu’impressionnante.

De la représentation par Glenn Close de la vice-présidente Kathryn Bennett au major Norman Caldwell de William H. Macy, la liste s’allonge encore et encore, jusqu’aux personnages secondaires plus petits avec seulement quelques brefs moments à l’écran. Peu importe combien de temps ils étaient à l’écran ou ce qu’ils faisaient avec le temps dont ils disposaient, chacun de ces membres de la distribution a joué un rôle important, et pour la plupart, a continué de le faire depuis lors. Voici ce que le casting d’Air Force One a fait pendant toutes ces années.