Ce que le casting de Beetlejuice fait maintenant

Vous savez, pour mon premier Halloween avec ma fiancée en 2019, je me suis déguisée en Beetlejuice et elle s’est déguisée en Miss Argentine. Inutile de dire que le film est très important pour nous et c’était bouleversant d’apprendre que l’actrice derrière le personnage que ma fiancée habillait était décédée un an plus tôt. Bien sûr, à certains égards, Beetlejuice sert de célébration de l’au-delà, et Patrice Martinez, Glenn Shadix et les derniers membres de la distribution et de l’équipe restent un vestige brillant de l’héritage éternel du film.