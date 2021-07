Ce que le casting de Hangover fait maintenant, y compris Bradley Cooper

Ken Jeong (Leslie Chow)

Ken Jeong est l’autre grande star qui a vraiment éclaté après son rôle dans The Hangover. Il avait également joué dans une série de grands films avant ce film, notamment Knocked Up, Step Brothers, Pineapple Express et Role Models. Mais, après The Hangover, j’ai l’impression qu’il était dans tout. Certains films notables incluent Transformers: Dark of the Moon, Crazy Rich Asians, et il a même eu une apparition surprenante dans le plus grand film du monde, Avengers: Endgame, en tant que garde de sécurité. Rien qu’en 2021, si tout se passe comme prévu, il aura joué dans six films, dont Tom & Jerry, Boss Level et même un film de My Little Pony intitulé My Little Pony : A New Generation en tant que doubleur. Il est également censé jouer dans le premier film de Charlie Day, El Tonto, qui n’a toujours pas de date de sortie.