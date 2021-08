Ce que le casting de Hawaii Five-0 fait maintenant, y compris Grace Park et Alex O’Loughlin

Chi McBride (Capitaine Lou Grover)

Jouant le rôle du capitaine Lou Grover, l’ancien capitaine de l’équipe SWAT du département de police d’Honolulu, Chi McBride était un acteur principal de Hawaii Five-0 de CBS après son introduction à la saison 4. En plus de jouer dans la série de longue date, McBride a également écrit quelques épisodes. Plus particulièrement, McBride est connu pour avoir joué le principal Steven Harper dans Fox’s Boston Public, Emerson Cod dans ABC’s Pushing Daisies et le détective Laverne Winston dans Fox’s Human Target. Ses autres crédits à la télévision incluent House, The John Larroquette Show, Monk, Golden Boy, Suits et The Practice.

De plus, en tant qu’acteur vocal, Chi McBride peut être entendu dans Max Steel, Rocket Power, Ultimate Spider-Man, Avengers Assemble, Phineas et Ferb: Mission Marvel, Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload et Hulk et les agents du SHIELD Outside de la télévision, il est surtout connu pour The Terminal, Gone in 60 Seconds, Roll Bounce, Draft Day, Narc, The Kid, Waiting…, Undercover Brother, Let’s Go to Prison, et moi, Robot. Plus récemment, McBride a joué dans l’émission This Is Us de NBC. Ensuite, il jouera dans Smallwood de CBS.