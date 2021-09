Ce que le casting de Homeland fait maintenant

David Harewood (David Estes)

Dans le rôle de David Estes, le patron de Carrie et le directeur du Centre antiterroriste de la CIA, David Harewood est apparu dans les deux premières saisons de Homeland. Actuellement, on peut le voir sur Supergirl, où il a également réalisé, dans le rôle de J’onn J’onnzz/Martian Manhunter. De plus, Harewood était dans la distribution principale pour Always and Everyone, The Vice et The Palace d’ITV et Babyfather de BBC Two. Il a également été vu dans The Man in the High Castle, The Flash, Selfie, Robin Hood, Fat Friends, The Bill et Agony Again.

Loin de la télévision, David Harewood a joué le capitaine ‘Poison’ dans Blood Diamond. Il peut également être vu dans The Merchant of Venice, The Brothers Grimsby, Mad Dogs and Englishmen, MI-5, A Midsummer Night’s Dream et Tulip Fever. Ensuite, Harewood apparaîtra dans The Canterville Ghost. De plus, l’acteur a récemment produit le documentaire, Pourquoi le COVID tue-t-il les gens de couleur ?