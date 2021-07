Ce que le casting de Jurassic World fait maintenant, y compris Chris Pratt et Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard (Claire Dearing)

Fille de la légende hollywoodienne Ron Howard (elle a également eu un rôle très mineur dans le film de son père Apollo 13 en tant que “Girl in Yellow Dress”), Bryce Dallas Howard s’est occupée à la fois en tant qu’actrice, mais aussi en tant que réalisatrice, car elle a réalisé deux grands épisodes de The Mandalorian. Sur le plan d’acteur cependant, elle a joué dans plusieurs films notables avant de jouer dans Jurassic World, comme un rôle principal dans The Village de M. Night Shyamalan, où je l’ai vue pour la première fois, ainsi qu’un autre rôle majeur dans son Lady in the Water, ce que je suis désolé, mais j’ai vraiment beaucoup aimé. Elle était la première Gwen Stacy dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, et était également dans la série Twilight, ainsi que Terminator Salvation.