Ce que le casting de lancement fait maintenant, y compris Leonardo DiCaprio

Marion Cotillard (Mal Cobb)

Alors que son rôle était vraiment petit dans ce film, même si Dom était très lié émotionnellement à Mal, Marion Cotillard, qui était plus connue pour ses rôles en français, a connu le succès du cinéma grand public après son rôle en anglais dans Inception. Comme d’autres sur cette liste, Cotillard a joué un rôle dans The Dark Knight Rises, ainsi que dans plusieurs autres grands succès tels que Midnight in Paris, nominé aux Oscars, Contagion et Anchorman 2.

En ce qui concerne ce qu’elle a à venir, Cotillard jouera un rôle dans un prochain film intitulé Annette, une comédie musicale qui racontera l’histoire d’un humoriste (joué par Adam Driver) et de sa femme soprano de renommée mondiale. , que Cotillard incarnera, et comment leur fille, nommée Annette, changera leur vie pour toujours. C’est très certainement une prémisse intéressante, et je suis impatiente de voir ce qu’elle pourrait apporter à ce nouveau film, pour chaque fois qu’il sortira dans le futur.