Ce que le casting de One Tree Hill fait maintenant, y compris Chad Michael Murray et Sophia Bush

Craig Sheffer (Keith Scott)

Craig Sheffer a également fait un film Lifetime et un film Hallmark à son époque, en plus de la carrière très éclectique qu’il a menée avant et après avoir joué Keith Scott sur One Tree Hill. Certains de ses premiers rôles les plus connus incluent le classique de 1987 de John Hughes, Some Kind of Wonderful, le film d’horreur culte préféré de Clive Barker, Nightbreed de 1990, et A River Runs Through It, une pièce d’époque réalisée par Robert Redford dans laquelle il a joué le rôle de Brad Pitt à l’écran. frère. En dehors de son petit rôle dans le drame exclusif d’Apple TV + Palmer, Sheffer a maintenu sa réputation de royauté du film B dans des films comme le thriller à venir Sarah, qui le réunira avec sa co-star de Fire with Fire, Virginia Madsen.