Ce que le casting de Pitch Perfect fait maintenant, y compris Anna Kendrick

En 2012, Pitch Perfect a volé nos cœurs et a rendu les groupes de chant universitaires compétitifs semi-cool. Il a ensuite eu deux suites: Pitch Perfect 2 et Pitch Perfect 3. La franchise Pitch Perfect a fait d’Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow, Anna Camp et d’autres grands noms familiers. Ce film amusant a toujours une base de fans dédiée disposée et prête à sortir une tasse si nécessaire.

Cela fait plusieurs années que le dernier film Pitch Perfect est sorti en salles, et les acteurs ont travaillé sur d’autres projets, allant de la télévision scénarisée à la télé-réalité jugeant et publiant des albums complets. Explorons ce que Anna Kendrick, Rebel Wilson et le reste du casting de Pitch Perfect ont fait depuis le dernier film et leurs projets à venir.