Ce que le casting de Pulp Fiction fait maintenant, y compris John Travolta et Samuel L. Jackson

Bruce Willis (Butch Coolidge)

Jouant le rôle de Butch Coolidge, un boxeur qui accepte de perdre un match pour une épouse de Marsellus Wallace, Bruce Willis était un protagoniste de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Après son rôle deux fois nominé aux Emmy Awards dans Moonlighting sur ABC, Willis est devenu une superstar de l’action pour son interprétation de John McClane dans Die Hard, couvrant une franchise cinématographique. De plus, il est connu pour avoir joué dans 12 Monkeys, The Sixth Sense, The Fifth Element, Hudson Hawk, Sin City, Armageddon, The Whole Nine Yards, Tears of the Sun, Unbreakable, Looper, RED et RED 2. En outre, le A -L’acteur de liste a été vu dans Moonrise Kingdom, Cop Out, The Expendables, The Last Boy Scout, Planet Terror, Four Rooms, The Siege, Surrogates, Four Room et Glass, le réunissant avec Samuel L. Jackson.

Plus récemment, Bruce Willis a été vu dans Cosmic Sin. Ensuite, il apparaîtra dans Out of Death, Midnight in the Switchgrass, Reactor, Apex, American Siege, Gasoline Alley, The Fortress, Soul Assassin et A Day to Die. Actuellement, Willis tourne Paradise City. En outre, l’acteur a signé pour apparaître dans Killing Field, White Elephant et Hair of the Dog.