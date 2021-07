Ce que le casting de Super 8 fait maintenant

Joel McKinnon Miller (Sal Kaznyk)

Jouant le rôle de Sal Kaznyk, le père de Charles, Joel McKinnon Miller joue un bref tour de soutien en Super 8. Plus particulièrement, Miller incarne le détective Norm Scully dans Brooklyn Nine-Nine de Fox/NBC. Il est également reconnu comme Dom Embry dans Big Love de HBO. Les autres crédits télévisés de l’acteur incluent American Horror Story, ER, Melissa & Joey, Glee, Workaholics, Good Luck Charlie, Longmire, Bones, Community, Las Vegas et The New Adventures of Old Christine. De plus, Miller peut être vu dans Deadwood, The Closer, George Lopez, Desperate Housewives, Six Feet Under, CSI, Curb Your Enthusiasm, Malcolm in the Middle, The X-Files, Carrier, Nip/Tuck et Murphy Brown.

En dehors de la télévision, les autres crédits de film de Joel McKinnon Miller incluent The Truman Show, Miracle in Lane 2, Galaxy Quest, The Family Man, Rush Hour 2, Men in Black II, Friday After Next, After the Sunset et Just Like Heaven. L’acteur du personnage est également vu dans Atlas Shrugged: Part I, Little Birds, Delta Farce, Dead Men Can’t Dance, Wagons East et Shotgun Weddings. De plus, Miller a été entendu dans The Swan Princess.