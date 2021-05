Ce que le casting d’In Living Color a fait depuis la fin de l’émission de comédie à succès

Avant que Damon Wayans ne devienne une star de l’action télévisée, avant que Jamie Foxx ne devienne un comédien oscarisé et un musicien lauréat d’un Grammy, et avant que Jim Carrey ne devienne l’un des plus grands noms de l’histoire de la comédie, ces légendes devaient commencer quelque part. Pour chacun d’entre eux, le grand tournant vers la célébrité a été d’être membre de la distribution In Living Color de 1990 à 1995, qui comptait un ensemble de nombreux talents comiques brillants de divers horizons culturels, qui étaient également à prédominance noire – une rareté pour le sketch. séries humoristiques à la télévision, surtout à l’époque. Le succès primé aux Emmy est toujours célébré aujourd’hui pour son sens de l’humour audacieux, son utilisation intelligente de la parodie et, plus important encore, les nombreuses carrières illustres qu’il allait lancer, y compris celle qui a tout mis en place.