Ce que le casting du film Baywatch fait maintenant, y compris The Rock, Zac Efron et Alexandra Daddario

Dwayne “The Rock” Johnson (Mitch Buchannon)

En tant que Mitch Buchannon, le chef d’une équipe d’élite de sauveteurs, Dwayne “The Rock” Johnson joue le personnage principal dans Baywatch de 2017. Après son passage à la WWE, la carrière d’acteur de The Rock a commencé avec The Mummy Returns et The Scorpion King. À partir de là, Johnson a joué dans Walking Tall, Doom, The Game Plan, Faster, Journey 2: The Mysterious Island, Pain & Gain, Hercules, Central Intelligence, Rampage, Skyscraper et San Andreas. Le lutteur devenu acteur est également apparu dans Be Cool, Southland Tales, GI Joe: Retaliation, Fighting with My Family et les films Jumanji. De plus, The Rock incarne Luke Hobbs dans Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious et le véhicule vedette, Hobbs & Shaw. De plus, à la télévision, Johnson a joué dans Ballers.

Ensuite, Dwayne Johnson joue dans Jungle Cruise. Il apparaîtra également dans Red Notice. Actuellement, Johnson filme Black Adam. Il prêtera également sa voix à DC League of Super-Pets. De plus, Johnson est signé sur la star dans The King. Il produit également et joue actuellement dans la sitcom autobiographique de NBC, Young Rock, qui a été créée plus tôt cette année.